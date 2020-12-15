KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK?

Kısa çalışma ödeneği üretimi kısmen ya da tamamen durmuş işletmelerin çalışanlarına belli prim şartıyla ödeniyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor. 2020 yılı için uygulanan en az kısa Çalışma Ödeneği 1.765,80 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 16 zam olduğunu varsayarsak bu durumda 2021 yılındaki Kısa Çalışma Ödeneği'nin en alt rakamı 2.048 TL olacak. Kısa Çalışma Ödeneği'nin en üst rakamı ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. 2020 yılında uygulanan en üst rakam 4.414,50 TL civarında. Yeni asgari ücret yüzde 16 artarsa brüt rakam 3.413,88 TL'ye, bu durumda en üst Kısa Çalışma Ödeneği de 5.120 TLye çıkacak.