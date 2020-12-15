Net 2 bin 800 liranın brütü 3 bin 545 lira olarak, işveren maliyeti ise aylık 4 bin 165 lira olarak hesaplanır. Hürriyet'te yer alan habere göre, 75 liralık asgari ücret desteğinin 2021'de de uygulanacağı düşünüldüğünde bu kez işveren maliyeti 4 bin 90 liraya düşecektir.