Bu hesaba göre bu yılki tahminimiz de yüzde 15 ya da yüzde 16 civarında bir artışın olması. Yüzde 16 artışa göre brüt asgari ücret 3.413,88 TL civarında gerçekleşiyor. Şimdi bu hesaba göre ödeneklerdeki değişiklik nasıl olacak bakalım.