Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücretli çalışanlar asgari ücretin ne kadar olacağını ve ne zaman belli olacağını merak ediyor. Çalışanlarda gözler bugün yapılan ikinci toplantıya çevrildi. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapılıyor. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TİSK heyetinin görüşlerini paylaşacağı bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor. Bakan Selçuk, işçi ve işverenin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini belirtmişti.