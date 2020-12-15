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    • Ekonomi
    • 15.12.2020 14:10
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    • 15.12.2020 14:10
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    SON DAKİKA: 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? | E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonucu sorgula

    1000 TL ödemesi ve başvuruları alınmaya devam ederken, detayları merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısında yapılan açıklamada pandemi süreci nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara maddi destek amacıyla 1000 TL’lik bir destek verileceği ifade edildi. Başvurular E- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla yapılabiliyor. Peki, 1000 TL hibe desteğini kimler alabilecek? 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

    1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? | E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonucu sorgula

    Son dakika haberi: 1000 TL pandemi ödemesi ve başvuruları alınmaya devam ederken, sosyal yardım detayları merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısında yapılan açıklamada pandemi süreci nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara maddi destek amacıyla 1000 TL'lik bir destek verileceği ifade edildi. Başvurular E- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla yapılabiliyor. Peki, 1000 TL hibe desteğini kimler alabilecek? 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

    1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Pandemi sosyal destek ödemeleri için başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sorgulama için de yine e-devlet ekranı vatandaşlara yardımcı oluyor.

    PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

    SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?

    Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

    TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi

    2-Salı

    4-Çarşamba

    6-Perşembe

    8- Cuma

    günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

    Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

    PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı olmuş oluyor. Aynı aileden yalnızca bir kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

    Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar

    5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri

    5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler)

    İŞKUR İşsizlik Ödeneği'nden faydalananlar

    İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar

    KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

    5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

    5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

    Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

    İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? | E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonucu sorgula