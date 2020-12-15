Son dakika haberi: 1000 TL pandemi ödemesi ve başvuruları alınmaya devam ederken, sosyal yardım detayları merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısında yapılan açıklamada pandemi süreci nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara maddi destek amacıyla 1000 TL'lik bir destek verileceği ifade edildi. Başvurular E- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla yapılabiliyor. Peki, 1000 TL hibe desteğini kimler alabilecek? 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...