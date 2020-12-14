Platformla ilgili en son bilgileri ise IATA'nın en yetkili ismi paylaştı. IATA Genel Direktörü ve CEO'su Alexandre de Juniac, yaptığı açıklamada "Bunu önümüzdeki aylarda faaliyete geçen çeşitli seyahat balonlarının ve halk sağlığı koridorlarının ihtiyaçlarını karşılamak için piyasaya sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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