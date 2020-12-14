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    • Ekonomi
    • 14.12.2020 10:11
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    • 14.12.2020 10:11
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    Aşı olmayana uçuş izni yok! 'dan önemli karar

    salgını sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri de havacılık oldu. Çok sayıda uçuş iptal edilirken, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin () yeni dönemde uçuşlarda "" zorunluluğu getirmeyi planladığı iddia edildi.

    Aşı olmayana uçuş izni yok! Yeni dönem böyle olacak

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle havayolu taşımacılığı büyük sıkıntılar yaşarken, alınan tedbirler de bu sektörün fazlasıyla etkilenmesine neden oldu. Çok sayıda uçuş iptal edildi, ülkeler arası yolculuklar askıya alındı.

    Ülkelerin genel olarak pandemi döneminde oldukça katı oldukları ve özellikle uluslararası yolculuklara pek de sıcak bakmadıkları biliniyor. Haliyle havacılık kurallarında da bu değişimi yansıtacak şekilde yenilikler bekleniyor.

    AŞI OLMAYANA SEYAHAT İZNİ YOK
    Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), pandeminin ardından IATA Travel Pass'i tanıtmaya hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde yolcuların Covid-19 raporları, yapılan testler ve aşılar dahil olmak üzere tüm sağlık durumları, uçacakları ülkenin hükümetiyle paylaşılmak üzere dijital bir platforma aktarılacak.

    IATA Travel Pass aslında karantina süreçlerini de ortadan kaldıracak bir sistem olacak. Yapılan testlerin sonuçlarının görülebilmesi sayesinde, yolcu kimlikleriyle test bilgilerini eşleştiren kurumlar böylece karantina önlemlerinin geçerli olup olmayacağını belirleyebilecek. Bu sayede hastalıkların gözlemlenmesi ve kontrol altında tutulabilmesi de kolaylaştırılmış olacak.

    Platformla ilgili en son bilgileri ise IATA'nın en yetkili ismi paylaştı. IATA Genel Direktörü ve CEO'su Alexandre de Juniac, yaptığı açıklamada "Bunu önümüzdeki aylarda faaliyete geçen çeşitli seyahat balonlarının ve halk sağlığı koridorlarının ihtiyaçlarını karşılamak için piyasaya sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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