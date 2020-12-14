SON DAKİKA: Bakan açıkladı: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatıyor





Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp, 2'şer taksitte ödendiğini belirtti. Kamu işçilerinin 13 günlük bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.