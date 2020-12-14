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    • Ekonomi
    • 14.12.2020 10:07
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    • 14.12.2020 10:41
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    SON DAKİKA: üretim endeksi yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi

    Son dakika haberi: üretim endeksinde sevindirin gelişme. Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi.

    Dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomisinden güzel haberler gelmeye devam ediyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı sanayi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi arttı.

    TÜİK'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

    SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %10,2 ARTTI
    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,5 arttı.

    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,1 ARTTI
    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,5 azaldı.

    SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ DEĞİŞİM ORANLARI (%), EKİM 2020
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi