Dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomisinden güzel haberler gelmeye devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı sanayi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi arttı.
TÜİK'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %10,2 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,5 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,1 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,5 azaldı.
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ DEĞİŞİM ORANLARI (%), EKİM 2020