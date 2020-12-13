Koronavirüs salgınının başlangıcının ardından sıfır otomobil üretiminin azalması ve talebin artması nedeniyle ikinci el otomobil fiyatları artarken; salgında ikinci dalga ile birlikte satışlar yeniden azaldı. Kasım ayında otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17, ekime göre ise yüzde 34 oranında geriledi. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, ekime göre de yüzde 34 geriledi. Kasım, pandeminin etkilerinin güçlü hissedildiği nisan ayından sonra en düşük satışların gerçekleştiği ikinci ay oldu. Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi.
SATIŞLARIN YÜZDE 46'SINI 5-10 YAŞINDAKİ ARAÇLAR OLUŞTURDU
Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 46 bin 463 adetlik satış ve yüzde 41,7'lik payla C segmenti oldu.
Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.
Kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 26'sını 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 46'sını 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 28'ini 11 ve üzeri yaş araçlar oluşturdu.
Rapora göre, kasım ayında ikinci el online oto fiyatlarında büyük bir değişim gözlenmedi.
11 AYLIK DÖNEMDE SATIŞLAR YÜZDE 21 ARTTI
Bu yılın ocak-kasım döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 1 milyon 937 bin 616'ya yükseldi. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 595 bin 63 adetlik satış olmuştu.
Ocak-kasım döneminde, ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.
"DÜŞÜŞ BEKLENTİSİNİN AKSİNE PAZARDA GEÇEN AYKİ FİYATLARA PARALEL BİR SEYİR İZLENDİ"
Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker, kasım ayı rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Arzın çok olduğu ama talebin oldukça düşük seyrettiği bir kasım ayı yaşandı. Pandeminin etkilerini kesin olarak hissetmeye başladığımız nisan ayından sonra kasım, bu yılın en düşük satışlarının gerçekleştiği ikinci ay oldu." ifadelerini kullandı.
Göker, araç fiyatlarının ise sabit bir seyir izlediğini aktararak, "İkinci el araçların fiyat trendine baktığımızda perakende fiyatlarda kurumların ellerindeki araçların fiyatlarını koruduğunu, fiyatlarda bir güncelleme yapmadığını, fiyatlarda düşüş beklentisinin aksine pazarda geçen ayki fiyatlara paralel bir seyir izlendiğini gözlemledik." dedi.
İNTERNETTEN TAMAMEN KALDIRILDIĞINDA "SATIŞ" OLARAK SINIFLANDIRILIYOR
Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.
Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.
İkinci el araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.
'DURGUNLUK VAR'
Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, durgunluğun ardından piyasanın ilerleyen günlerde hızlı bir taleple yükselişe geçeceğini ve nedenlerini açıkladı. Diz, "İkinci el piyasasında bir durgunluk var. Koronavirüs pandemisinin getirmiş olduğu, insanların panik yapıp da beklemeye aldığı bir durum söz konusu. Yoksa araba bir ihtiyaç. Yurt dışından zaten araba gelmiyor. Neden araba gelmiyor. Orada da pandeminin etkileri var. Üretimler durmuş. İnsanlar bir de acaba araba fiyatları düşer mi diye beklemede ama düşmez, rakamlar sabit kalır. Bu durgunluktan sonra piyasa inanılmaz bir taleple hızlı bir şekilde yukarı çıkmaya devam eder. Faizlerde düşerse 2 veya 3 ay sonra ikinci el bulamayacağız. Rakamlar yine yukarı çıkacak" dedi.
'YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ SORUNU ÇÖZER'
Şu anda tek sıkıntının üretim olduğunu söyleyen Diz, şöyle konuştu:
"Üretim olmayınca da buna çözüm bulamayız ama tabi internet üzerinden denetimler yapılırsa seviniriz. Sıfırın üzerinde bir ikinci el araç piyasası insanlara zarar veriyor. Araç piyasasının yükselmesi bizim kendi öz sermayelerimize de zarar veriyor. Vitrine 45 araba koyuyorsak, şu an 12 araba koyabiliyoruz. Yerli otomobilimizin piyasaya sürülmesiyle bu sorunlar çözülür. Yerli Türk malı otomobilimiz çıktığı zaman, biz de almak için sıraya yazılırız. Herkes dört gözle bunu bekliyor. İnşallah çıkacak, sıraya yazılacağız ve araçlarımızı alacağız."
ARAÇ FİYATLARI NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ, ARABA FİYATLARINA NEDEN ZAM GELİYOR?
Araba fiyatları Mart ayında hafif bir geri çekilme yaşarken Mart ayınının sonu ve özellikle de Nisan ayında sert bir yükseliş eğilimine girmeye başlamıştı. Yaşanan yükselişin nedenleri;
Koronavirüs salgını nedeni ile ülkelerin Mart ayı itibari ile alınan sert karantina tedbirleri kapsamında araba firmalarının üretimlerini sınırlandırması,
Nisan ayı itibari ile ülkelerin sınırlarını kapatması ve uçak seferlerinin durdurulması ile beraber araba üreten firmaların tedarik zincirinin kırılması,
Yaklaşık 3-4 aylık bir süre zarfında sıfır araç üretiminin durdurulması,
2019 yılında düşen araç talebi nedeni ile üretim kapasitesini düşüren otomobil markalarının pandemi dönemine eksik stokla yakalanması,
Koronavirüs salgını nedeni ile insanların hastalık kapma korkusu ile toplu ulaşım araçlarını kullanmak yerine kendi araçlarına sahip olma isteği ile yoğun bir araç alım talebinde bulunması,
Sıfır araç stok sorunu ve gelen yüksek talep sonrasında sıfır araç alanların bekleme süresinin 4 aya çıkması,
Beklemek istemeyen kişilerin ikinci el araçlara yönelmesi ile beraber bu seferde ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi,
ÖTV oranlarına gelen yüksek zam,
Euro kurunda yaşanan dalgalanma gibi nedenlerle araç fiyatları hızlı bir şekilde yükselmişti.