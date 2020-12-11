20 bin TL indirim kampanyası otomobil almak isteyenleri mest etti! İşte Renault yeni Symbol Megane Clio Talisman Kadjar fiyatları

Araştırmaktan kaçınmayın

Sıfır araba alımı ikinci el arabaya göre daha masraflıdır. Sektörde ikinci el araba ile ilgili araştırma çok fazla yapılırken benzer yoğunlukta bir araştırma da sıfır km araç için yapılması gerektiği konusu biraz daha göz ardı edilebilmektedir. İkinci el piyasasında aracın birkaç hasarı, boyanmış olması veya ağır kaza hasarının olduğu konusunda araştırmalar yapılır. Birden fazla tanınmış ustaya gidilir veya ekspertiz işlemi yapılır. Sıfır km araba içinde karşılaştırma arabanın daha sonra karşılaşıldığı arızasının olup olmadığı veya sıkça araba değiştiriyorsanız piyasada sık tercih edilen olması, aracı daha uyguna nasıl alabileceğiniz gibi durumlar araştırılabilir.

Kriterler üzerine yoğunlaşma

Gereksinimi belirlediniz ve kriterler sonucunda bazı araçlara ulaştınız. Bunlar arasında kıyaslamalar ve karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Bu aşamada en büyük kaynağınız online ortamlar olacaktır. Youtube kanalları veya web siteleri üzerinden araç incelemelerine bakabilir detaylı bilgi alabilirsiniz. Ek olarak kişisel deneyimler için forumları veya araç incelemesi yapan platformun yorumlarını inceleyerek kullanıcı taraflı bilgiler toplayabilirsiniz. Bu gibi alanlardan elde edeceğiniz yakıt, arıza, masraf ve farklı opsiyonların bilgileri ile marka ve modele kararınız daha da olgunlaşacaktır. Satın alacağınız otomobili daha yakından tanıyacaksınız.

Kampanyalardan yararlanın

Otomobil firmaları veya sıfır km otomobil satışına aracı olan platformlar yılın belirli dönemlerinde kampanyalar oluşturmaktadır. Otomobil firmaları araç satışını arttırmak veya elinde stokları daha aza indirmek için bu kampanyaları belirli dönemlerde yapmaktadır. Otomobil firmaların web sitelerine veya diğer otomobil satışına aracı olan firmaların web sitesi üzerinden kampanyaları takip edebilir, mevcut liste fiyatından daha uyguna araç alabilirsiniz.