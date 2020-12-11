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    • 11.12.2020 10:35
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    ve açıkladı: İpek böceği ve tiftik desteklemeleri lerine başlıyoruz

    haberine göre ve , ipek böceği yetiştiricilik desteğinin bugün, tiftik üretim desteğinin ise gelecek hafta yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaya başlayacağını bildirdi. Bakan Pakdemirli yaklaşık 12 milyon lira yapılacağını belirtti. Pakdemirli, "İpek böceği yetiştiriciliği desteği kapsamında 1942 üreticimize 6 milyon 990 bin lirayı bugün saat 18.00'den sonra ödemeye başlayacağız. Tiftik üretim desteği kapsamındaki 171 ton tiftik için 4 milyon 849 bin lirayı ise 18 Aralık Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödeyeceğiz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

    Bakan müjdeledi! Bugün 18.00'de hesaplarda

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, ipek böceği ve tiftik üretim desteğinin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakdemirli, ipek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim desteği kapsamında yaklaşık 12 milyon lira yapılacağını belirterek şunları kaydetti:

    "İpek böceği yetiştiriciliği desteği kapsamında 1942 üreticimize 6 milyon 990 bin lirayı bugün saat 18.00'den sonra ödemeye başlayacağız. Tiftik üretim desteği kapsamındaki 171 ton tiftik için 4 milyon 849 bin lirayı ise 18 Aralık Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödeyeceğiz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun."

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    Haberler Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: İpek böceği ve tiftik desteklemeleri ödemelerine başlıyoruz