Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenecek imza töreni online olarak gerçekleştirilecek. Programda ayrıca aynı zamanda amatör telsizci de olan Bakan Pakdemirli, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile bir telsiz görüşmesi yapacak.

MGM ve "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü" arasında imzalanacak protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanların meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıklarının artırılması sağlanacak ve meteorolojik okuryazarlıkları artırılacak.

Bu amaçla, örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğrenci, kursiyer, çalışan ve veliler için düzenlenecek eğitim programları ve yayınlar ile meteorolojik faaliyet ve ürünlerin tanıtımı yapılacak.

MGM ile "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü" arasında imzalanacak diğer protokol kapsamında ise bilim ve sanat merkezlerine meteorolojik gözlem sistemi kurulumu ile atölye çeşitliğinin sağlanması, özel yetenekli öğrencilerin hava olayları, iklim ve iklim değişikliği konuları ile ilgili bilgileri uygulamalı olarak öğrenmeleri, bu kapsamda proje çalışmaları yapmaları ve bilim ve sanat merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenlerin gelişimleri için teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi amaçlanıyor.