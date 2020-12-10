Bakan Pakdemirli'den 'Mülayim'e altın hediyesi!

"Aile erken doğan buzağıyı yaşatmak adına elinden geleni yaparak örnek bir davranış sergilemiştir." diyen Yılmaz, "Aile aynı zamanda ülke hayvancılığının gelişmesine ve hayvan mevcudunun artmasına ciddi katkı sağlamaktadır. İnşallah bu ailemiz bundan sonra işletmesini daha da büyütür. Kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Karadeniz bölgesinde buzağı ölümlerinin son yıllarda önemli oranda azaldığına dikkati çeken Yılmaz, böyle duyarlı insanlar sayesinde buzağı ölüm oranın azaldığının altını çizdi.

Yılmaz, daha sonra yanında getirdiği çeyrek altını Gönül ailesine takdim etti. Altını alan Kılabdan Gönül ise kurdele yardımıyla altını buzağın boynuna taktı.