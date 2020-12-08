Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında yapılan veri paylaşımı ve işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

Kadim mesleklerden birisi olan arıcılığın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğun ilgi gören tarımsal bir uğraş alanı olmaya devam ettiğini dile getiren Pakdemirli, dünya gıda üretiminin %90'ını sağlayan 82 bitki türünün %63'ünün tozlaşma için bal arılarına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bu anlamda arının geleceğinin gıdanın geleceği anlamına geldiğini ifade eden Pakdemirli, "Türkiye, bitki örtüsü, bitki çeşitliliği, iklimi, coğrafî yapısı ve koloni varlığı bakımından tam bir arıcılık üssü. Anzer Balı gibi, Kestane Balı gibi, Sivas/Zara Balı, Hakkâri/Şemdinli Balı, Ardahan Çiçek Balı gibi dünyada eşi benzeri bulunmayan bal çeşitliliğine ve yüksek bal kalitesine sahibiz." dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de coğrafi işaret tescilli 8 çeşit, coğrafi işaret başvurusu olan da 24 adet balın bulunduğuna dikkati çekti.