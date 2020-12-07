Kırsal kalkınmada bugüne kadar 26,5 milyar lira hibe verildi

"YÜZDE 50-100 ORANLARINDA HİBE"

Pakdemirli, kırsal alanlarda üretim, katma değer ve istihdam sağlanması için birçok destek, teşvik ve hibe sağladıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu doğrultuda, ulusal kaynaklı ekonomik ve kırsal alt yapı yatırımlarımız kapsamında, Genç Çiftçi, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY projeleri ve IPARD hibeleri dahil bugüne kadar toplam 480 bin projeye reel rakamlarla 26,5 milyar lira hibe desteği ödedik. Bu destekler sayesinde, kırsalda reel olarak yaklaşık 48,5 milyar liralık yatırım yapıldı, 350 bin yeni istihdam oluşturuldu. Ekonomik yatırımların süresini de 2025 yılına kadar uzattık. IPARD kırsal kalkınma destekleri ve ORKÖY kredileri de devam ediyor. 2022'ye kadar manda, damızlık küçükbaş yatırımı, damızlık koç-teke alımı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği ve arıcılık yatırımlarına, konusuna göre yüzde 50 ile yüzde 100 oranında hibe sağlayacağız. Geçen yıl pilot olarak başlayan, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesini ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Pakdemirli, 2019 yılında yapılan Tarım Orman Şurası'nda belirlenen eylemleri salgın sürecine rağmen hayata geçirdiklerini aktararak bu ay, 2020'ye ilişkin şura kararları ile 2021 yılında hayata geçirilecek eylem planlarının değerlendirilmesi için toplantı yapacaklarını söyledi.