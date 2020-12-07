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    • Ekonomi
    • 07.12.2020 10:32
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    • 07.12.2020 10:36
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    açıkladı: Kasım ayında en yüksek BIST 'nde!

    Yatırımcıları yakından ilgilendiren istatistikler yayımlandı. Son dakika haberine göre Yatırım araçları arasında Kasım'da en yüksek aylık , yurt içi üretici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde yüzde 3.91, tüketici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde yüzde 5.72 ile "BIST "nde gerçekleşti. İşte 'in açıkladığı ekonomi verilerinin detayları.

    Kasım ayının kazandıranı belli oldu!

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Kasım'da aylık bazda,
    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;
    - euro yüzde 2.35,
    - devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.78,
    - dolar yüzde 2.83,


    - mevduat faizi (brüt) yüzde 2.94,
    - külçe altın yüzde 4.87 kaybettirdi.
    TÜFE ile indirgendiğinde;
    - euro yüzde 0.65,
    - DİBS yüzde 1.09,


    - dolar yüzde 1.14,
    - mevduat faizi (brüt) yüzde 1.25,
    - külçe altın yüzde 3.22 kaybettirdi.


    Üç aylık değerlendirmede; BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.48 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.89 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


    Altı aylık değerlendirmeye göre; BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.77 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.

    Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


    Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43.10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54.49 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
    Yıllık değerlendirmede,


    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;
    - euro yüzde 20.99,
    - dolar yüzde 13.05 ile yatırımcısına kazandırırken,
    - BIST 100 Endeksi yüzde 1.73,
    - mevduat faizi (brüt) yüzde 8.62,


    - DİBS yüzde 10.95 kaybettirdi.
    TÜFE ile indirgendiğinde;
    - euro yüzde 30.62,
    - dolar yüzde 22.05,


    - BIST 100 Endeksi yüzde 6.09 ile yatırımcısına kazandırırken;
    - mevduat faizi (brüt) yüzde 1.34,
    - DİBS yüzde 3.86 kaybettirdi.

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    Haberler Ekonomi TÜİK açıkladı: Kasım ayında en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi'nde!