

Altı aylık değerlendirmeye göre; BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.77 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.