Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Kasım'da aylık bazda,
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;
- euro yüzde 2.35,
- devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.78,
- dolar yüzde 2.83,
- mevduat faizi (brüt) yüzde 2.94,
- külçe altın yüzde 4.87 kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde;
- euro yüzde 0.65,
- DİBS yüzde 1.09,
- dolar yüzde 1.14,
- mevduat faizi (brüt) yüzde 1.25,
- külçe altın yüzde 3.22 kaybettirdi.
Üç aylık değerlendirmede; BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.48 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.89 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre; BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.77 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.
Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43.10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54.49 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede,
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;
- euro yüzde 20.99,
- dolar yüzde 13.05 ile yatırımcısına kazandırırken,
- BIST 100 Endeksi yüzde 1.73,
- mevduat faizi (brüt) yüzde 8.62,
- DİBS yüzde 10.95 kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde;
- euro yüzde 30.62,
- dolar yüzde 22.05,
- BIST 100 Endeksi yüzde 6.09 ile yatırımcısına kazandırırken;
- mevduat faizi (brüt) yüzde 1.34,
- DİBS yüzde 3.86 kaybettirdi.