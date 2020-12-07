İkinci el ve sıfır araç fiyatları yükselecek mi? 2.el araba fiyatları son dakika düştü mü? Gibi sorular aylardır vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu anlamda çeşitli araştırmalar yapılıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını artırmasına neden oldu. Taşıt kredisi faiz oranları artınca vatandaş araç almaktan vazgeçerek, ikinci el araç pazarının canlılığını kaybetmesine neden oldu. İkinci el araç fiyatlarına yönelimin artmasıyla birlikte sürekli artan fiyatların normal fiyatlarına dönmesi için hükümet çalışmalara başladı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım önlemler alınacağı gündem oldu.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
İkinci el araba fiyatları neden artıyor sorusuna birçok uzman, koronavirüs kaynaklı sıfır araçların üretim azlığı cevabını verse de aslında arka planda, araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri de yer alıyor. İkinci el araçlarla ilgili otomotiv sektörü temsilcileri yorumlarında yüzde 10'luk artışa yer vermeye başladı.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI İTHALATLA DÜŞER Mİ?
İkinci el araç fiyatlarına yönelimin artmasıyla birlikte sürekli artan fiyatların normal fiyatlarına dönmesi için hükümet çalışmalara başladı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım önlemler alınacağı gündem oldu. İkinci el arabaların ithalatına izin verilirse eğer, ikinci el araç fiyatlarının düşmesi öngörülüyor. Uzmanlar ithalatla birlikte ikinci el araba fiyatlarının düşeceğini ve alım için uygun zaman olacağını ifade ediyor.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATALARI NE ZAMAN DÜZELECEK?
İkinci el araba fiyatları ile ilgili konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, fiyatların stabil hale getirilmesi için mi çalışılıyor sorusunu sorarak şu değerlendirmede bulundu; ''Bizim için de sürpriz bir gündem maddesi oldu. Tabi bu yönde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği olarak bir düşüncemiz vardı ancak olgunlaşmamıştı. O yüzden de kamuoyu ile paylaşmamıştık. Burada önemli olan nokta şu: Bu uygulama ile ne amaçlanıyor. İkinci el araçlarının fiyatlarının stabil hale getirilmesi mi, yoksa tüketicinin lüks araca erişim noktasında yaşadığı zorluğun ortadan kaldırılması mı? Bunu öğrenmek lazım.'' diye konuştu.
"ARAÇ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞMEYELİM"
Atılacak ithalat adımının da doğru bir şekilde hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Ertemel, ''O yüzden bu sürecin detaylarının iç dinamikleri de oynatmadan iyice olgunlaştırılması lazım. gerekiyor. Yani neyin ithal edilmesi gerektiği iyi tespit edilmeli. Burada kalkıp Avrupa'nın kullanmadığı araçları getirip Türkiye'yi de bir araba çöplüğüne dönüştürmemek lazım. Bu bizim isteyeceğimiz en son şey olur.'' dedi.
MODEL, YIL VE MOTOR HACMİ GİBİ ŞARTLAR OLMALI
Bu sürecin detaylarının ortaya çıkarılmasının ardından ikinci el piyasasında yer alan paydaşlar ile değerlendirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Ertemel, bu tarz bir ithalat izninin 20- 25 yıl öncesinde de gerçekleştiğini dile getirerek, ''Evet böyle bir uygulama olabilir fakat şartlarını iyi oluşturmak lazım. İthalat kararı alınması halinde buna belli şartların yanında bir süre de konulması gerekiyor. Öte taraftan belli model, yıl ve motor hacmi gibi kriterler getirilmeli. Tüm bunlar içeride yerli olarak üretimi yapılan araçlar da göz önünde bulundurularak onların fiyatlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde planlanmalı.'' dedi.
İKİNCİ ELDE İHRACAT KAPISI DA ARALANSIN
Ertemel ithalatın ikinci el araba fiyatlarının düşüreceğine vurgu yaparak, ithalat yapılacak araçların iyi seçilmesi gerektiğini açıkladı. Türkiye'ye yapılacak olası bir ikinci el araç ithalatının yanı sıra Türkiye'den de ikinci el araç ihracatının yapılmasının önünün de açılması gerektiğine dikkat çeken Ertemel, ''Bu şekilde hem ithalat-ihracat dengesi sağlanmış olunur, hem de Türkiye'deki bazı model ve yıllara ait eski araçları Ortadoğu pazarına gönderme imkanı ortaya çıkar.'' dedi.
İKİNCİ EL PİYASASI SON DURUM
Sektörde uzun süredir böyle bir artışın olmadığını aktaran Kubilay Yardım, ithal araçlar dövizle geldiği için dövizde yaşanan dalgalanmaların fiyatlara hep etkisi olduğunu ancak burada üretilen araçlarda bu denli bekleme süresinin ve fiyat artışının görülmediğini belirtti. Bunun sebebini yeni araç üretiminin olmayışının yanı sıra pandemi sebebiyle toplu taşımadan uzak durmak isteyenlerin özel araçlara yönelmesine bağlayan Yardım, önceden araç fiyatlarının 3-5 ayda en çok 5 bin TL arttığını, şimdi ise en kötü durumdaki araçların dahi 5-10 bin TL prim yaptığını söyledi.
Kendisinin de 2 ay önce 175 TL'ye sattığı aracının fiyatının şu an 270 TL olduğunu belirtti ve bu noktada satmanın mı yoksa satmamanın mı daha kârlı olduğuna dair tereddüt yaşadıklarını aktardı. Ayrıca fiyatların dengelenmesini beklediklerini söyledi. Buna ek olarak internet üzerinden araç satış ilanı verilen sitelere de denetim yapılması gerektiğini belirten Yardım, kimilerinin olmayan aracı satıp kapora alarak vatandaşları mağdur edebildiğine dikkat çekti.
Kentte uzun süredir oto galericilik yapan Hakan Canatar da normal şartlarda %5-10 kâr marjı ile çalıştıklarını fakat pandemi nedeniyle araç bulma konusunda zorluk yaşadıklarını ve fiyatların dalgalandığını söyledi. Canatar, normal zamanlarda herhangi bir aracın fiyatı 50 bin TL iken birinin aynı araca 70 bin TL fiyat yazdığı zaman insanların bunu dikkate almadığını hatırlattı. Şimdi ise insanların buradaki en üst rakamı kendilerine baz aldıklarını ve bir aracın piyasasının birkaç gün içinde ciddi yükselebildiğini aktardı. İkinci el araç fiyatları ne olacak konusunda vatandaşların da araştırmaları devam ediyor.
2021 İKİNCİ EL ARABA FİYAT TAHMİNİ
Arz-talep dengesinin bozulması ile birlikte ikinci el piyasasında artışın devam etmesine neden olan olan bir diğer etken de, ikinci el otomobilin yatırım aracı olarak kullanılması oldu. Fiyatların 2021 yılında da artışa devam edeceğini açıklayan uzmanların yorumlarından sonra vatandaşlar ikinci el araba al sat yapmaya ya da ikinci el arabayı yatırım aracı olarak görmeye başladı. TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi. İkinci el araba fiyatlarının artış seviyesinin oldukça yüksek olduğunu aktaran Kundakçı, "Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." dedi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 2021'DE NASIL OLACAK, ARTACAK MI?
Pandeminin etkisiyle vatandaşların yatırım araçlarına yönelmesi, toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların araç almak istemesi ve bankaların ikinci el araç piyasasına özel kampanyalar yapması gibi çeşitli nedenler vatandaşları ikinci el araba almaya yönlendirdi. 2. el araba fiyatları 2021 'de tahmini ne kadar olacak araştıran vatandaşlar, ikinci el otomobil fiyat artışı devam edecek mi öğrenmek istiyor. Bu durumu hatırlatan Kundakçı, "Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi, hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü. Arz-talep dengesinin bozulması yanında 30 Ağustos'ta yapılan ÖTV artışı, araç fiyatlarında agresif bir yükselme yarattı." değerlendirmesini yaptı.