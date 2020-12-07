



6 ÜLKE İÇİN EKİPMAN ÜRETİMİ SÜRÜYOR

Atomenergomash, sadece Akkuyu NGS için değil, başka nükleer enerji santralleri için de ekipman üretmeyi sürdürüyor. Bangladeş'te bulunan Ruppur NGS ve Rusya'daki Kursk NGS-2 için önemli parçaların üretimi başladı.

Şirket önümüzdeki 5 yıl içinde Bangladeş, Türkiye, Finlandiya, Macaristan, Çin ve Mısır'da bulunan Rosatom'un yurt dışı santral projelerine ilişkin olarak 16 reaktör ana ekipmanı ve aynı sayıda buhar jeneratörü seti üretecek.