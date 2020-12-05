Yatırım ya da birikim amacıyla altın alıp birikim yapanlar tarafından hafta sonu altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Elektrikli araç yatırımlarındaki artışların yanında, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yeşil enerji yatırımlarını artıracağına ilişkin beklentilerle yükselen platinin fiyatı bir haftada yüzde 10 yükselerek dört yılın en yükseğine çıktı. Ayrıca dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 460,40 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?