İç piyasada gram altın 463 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,031 liraya yükseldi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "Petrol fiyatları, geçen hafta OPEC+ toplantısından çıkan karar, aşı haberleri ve teşvik paketine dair beklentilerin etkisiyle kayıplarını telafi etmeye devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) global petrol arzının Ocak ayından itibaren günlük 2 milyon varil yerine günlük 500 bin varil artırılmasına karar vermişti ve üretim seviyesinin her ay gözden geçirilmesine dair aylık toplantılar yapacaklarını da eklediler. İlerleyen günlerde, aşıya dair gelişmeler ve petrol talebinin artmasına bağlı olarak petrol fiyatları seyrini belirlemeye devam edebilir" denildi ve altına ilişkin olarak da şöyle denildi: