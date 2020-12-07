TC kimlik numarası ile beraber 36 ay vadeli olarak SMS ile anında alabilirsiniz! 10.000 ve 30.000 TL müjdesi!

10.000 ve 30.000 TL müjdesi! Hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. TC kimlik numarası ile beraber SMS ile anında paranızı alabiliyorsunuz. Bu bağlamda Türkiye'nin krediye özel ilk mobil uygulaması Finansbank KrediGO sayesinde hangi bankanın müşterisi olursanız olun tek tıkla ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilir, başvuru sonucunuzu en kısa sürede görebilirsiniz. Sms yoluyla kredi başvurusu için gerekli bir şart yoktur. Birçok banka müşterisi bile olmasanız başvurunuzu değerlendirmeye alacaktır.
Finansbank 30.000 TL Kredi Başvurusu
Acil kredi ihtiyacı olan müşterilere kredi veren bir diğer banka ise QNB Finansbank'tır. Bu banka üzerinden acil kredi başvurusu yapabilir ve hemen onaylı kredinizi kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler TC Kimlik numarasını 5030'a mesaj atarak 36 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilirler. Dilerseniz kredi başvurusunu internet bankacılığından da yapabilirsiniz.
Kolay Ödemeli Kredi: İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın.
Tanışma Kredisi: Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz.
Doğum Günü Kredisi: Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın.
Borç Transferi Kredisi: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.
Kamu&Finansmaaş Kredisi: Maaşını Finansbank'tan alan müşterilerimiz ve kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın.
3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.
İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
QNB Finansbank'ta hesabınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.
QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.
Kredi başvurunuzu dakikalar içerisinde Türkiye' nin krediye özel ilk mobil uygulaması KrediGO aracılığıyla yapmak için mobil uygulamamızı buradan tıklayabilirsiniz.
TC Kimlik numaranızı 5030'a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.
İnternet ve Cep Şubesi üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.
QNB Finansbank İnternet ve Cep Şubesi şifrenizi henüz almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız şifrenizi almak yada sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz.
DİĞER BANKALARIN 10.000 TL KREDİ FAİZ ORANLARI
DİĞER BANKALARIN 10.000 TL KREDİ FAİZ ORANLARI
HIZLI KREDİ NEDİR?
Diğer bir ismiyle online kredi olarak da bilinen hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. İlgili bankanız da başvurunuz üzerine hızlı bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine davet eder, eğer cevap olumsuzsa yine bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz neden olumsuz cevaplandığını öğrenmek isterseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.