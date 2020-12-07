Faizsiz olarak 120 ay taksit müjdesi! Milyonları ilgilendiren çalışma tamamlandı! Bu yazıyı hemen alın

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarının yarısı silinecek, yapılandırılan borçlar erken ödendiğinde ayrıca indirim yapılacak. İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda "borcu yoktur" yazısı alınabilecek. Borcunu yapılandıran, ilk taksiti ödeyen; cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması koşuluyla kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. İhale ve inşaat işyerleri için; borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi ve teminat iadesi yazısı verilecek.