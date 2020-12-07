Emekli maaşlarına zam beklenenden daha fazla olabilir. Geçtiğimiz Temmuz ayında maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam alan emekli vatandaşlar yakında zamanda Ocak zammını beklemeye başladılar. Emekli vatandaşların maaşlarına yapılacak zam oranları bilindiği üzere enflasyon oranlarına göre yapılır. Kasım ayı enflasyon rakamlarına yer verildi. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurlar ve emekliler, toplam enflasyonun kaç olduğunu, İkinci 6 ayda enflasyon farkı oluşup oluşmadığını, maaşlara ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. 2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı
ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58
Ağustos ayı TÜFE: 0,86
Eylül ayı TÜFE: 0,97
Ekim ayı TÜFE: 2,13
Kasım ayı TÜFE: 2,30:
Toplam : 6,84
ENFLASYON FARKI ARTTI
TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanması ile memurlar için enflasyon farkının arttığı görüldü. TİS'e göre memurlara yüzde 3 zam yapılacak. Enflasyon farkı yüzde 4'ü aşarsa aşan miktar kadar yüzde 3'e eklenecek. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasımda ayında açıklanan enflasyon rakamları toplamı yüzde 6,84 oldu. Memurlar için şuan 2,84 enflasyon zammı oluşmuş durumda.
MUHTEMEL ZAM ORANLARI
Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranları için ise Ağustos 2020 dönemi ile Aralık 2020 döneminde oluşan enflasyon oranları etkili olacak. Bu dönemde oluşacak 6 aylık enflasyon oranları zam oranlarını belirleyecek. Şimdiye kadar ise 4 aylık rakamlar belli Kasım ve Aralık verilerinin de açıklanmasıyla maaşlara yapılacak zam netlik kazanacak.
* Maaşlar yüzde 4.75 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 95 TL zam yapılacak.
* Maaşlar yüzde 6.25 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 125 TL zam yapılacak.
* Maaşlar yüzde 6.35 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 127 TL zam yapılacak.
BAĞ- KUR'LUYA AVANTAJLI EMEKLİLİK
Torba yasa Bağ-Kur borcu olanlara büyük bir avantaj getirdi. Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek. Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağ-Kur'lulardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu.
Yeni yasaya göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar, daha az ödemeyle dondurulan primlerini canlandırıp emekli olabilecek.
2021 YILI EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca emekli ek ödeme miktarını merak ediyor. Her ay emeklilerin maaşlarına ek olarak verilen yüzde 4'lük ek ödemenin artışı gündemde yer alıyor. TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
EN ÇOK 637 LİRA
TÜED, "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" talebinde bulunuyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.
YENİ ZAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.
Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.
MEMURA FARK ÖDENECEK
Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.
2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Programdaki yüzde 10.5'lik tahmin, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4.49 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkabilecek.
ARTIŞA GÖRE DEĞİŞECEK
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3.49'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 849, memur emeklisi maaşı da 2 bin 912 liraya ulaşacak.
KİM NE KADAR ALACAK?
Bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve promosyon alan emekliler, gözünü şimdiden 2021'e çevirdi. Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.
KİM NE KADAR ALACAK?