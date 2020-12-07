Kargo şirketlerinin Türkiye'den Suudi Arabistan'a ürün götürmediğini anlatan Maqavi, "Bugün hiç kimse bir Türk ürünü Suudi Arabistan'a gönderemez. Ben Arabistanlı olmama rağmen bile gönderemiyorum" dedi.

Boykotun en çok Gaziantep'ten Suudi Arabistan'a halı ihraç eden ihracatçılara zarar verdiğini belirten Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, boykotun hem Türk ihracatçılarına hem de Suudi ihracatçılara ciddi zarar verdiğini söyledi.