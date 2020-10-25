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    • Ekonomi
    • 25.10.2020 17:03
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    • 25.10.2020 17:03
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    'ın boykot çağrıları işe yaramadı: 'den ithalat arttı

    'da 'ye karşı boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı Ağustos ayında önceki aya göre artış gösterdi. Suudi İstatistik Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye'den yapılan ithalatın değeri Temmuz ayındaki 693,4 milyondan Ağustos ayında 833,6 milyon riyale (222,28 milyon dolar) yükseldi.

    Suudi Arabistan'ın boykot çağrıları işe yaramadı!

    , 'nin 'da ve 'de aktif bir şekilde varlık göstermesinin ardından Türk mallarına yönelik boykot çağrıları yapıyordu.

    TİCARETTE RAKAMLAR TERSİNİ GÖSTERDİ

    Riyad yönetimi tarafından bu boykot çağrıları halkta tam olarak karşılık bulmadı.

    Öyle ki, Türkiye'den ithalat son aylarda yükselişe geçmiş durumda.

    İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; Suudi Genel İstatistik Dairesi, Türkiye'den ithalatın temmuz ayındaki 693.4 milyon riyal düzeyinden ağustos ayında 833.6 milyon riyale (222.28 milyon ABD Doları) çıktığını açıkladı.

    SUUDİ ARABİSTAN AYLARDIR BOYKOT ÇAĞRISI YAPIYOR

    Son dönemde hız kazanan boykot çağrıları bilindiği üzere Türkiye'nin Libya'da Hafter'in karşısında yer almasıyla başlamıştı.

    Türkiye'nin Hafter'i saf dışı bırakması üzerine bölgedeki planları bozulan Riyad yönetimi, her alanda Türkiye'ye karşı pozisyon almıştı.

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