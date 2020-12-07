Aralık ayında kiralara yapılacak artış belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı şöyle:
Enflasyon rakamları emeklileri ve memurları ilgilendirdiği kadar ev sahipleri ve kiracıları da ilgilendiriyor. Çünkü kira artış oranları enflasyonla belirleniyor. Daha önce Üretici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalama artışa göre belirlenin kira zamları yapılan bir yasal düzenleme ile yeniden belirlendi.
Buna göre artık kira zamları Üretici fiyat endeksine göre değil Tüketici fiyat endeksine göre belirlenecek. Bu durum kiracılar için bir avantaj getirdi. Çoğunlukla üretici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamaları daha yüksek çıkıyordu.
Peki Kasım ayı enflasyonuna göre Aralık ayında kira artışları hangi orana göre yapılacak. Ona bakalım.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı enflasyonu aylık bazda TÜFE yüzde 2,3, Yİ-ÜFE yüzde 4,08 arttı. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi. Kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı ise yüzde 12.04 olarak gerçekleşti.
Buna göre Aralık ayı itibariyle kira artışı yapacak olan ev sahiplerinin artış oranı yüzde 12.04 olarak gerçekleşecek.
Aralık ayında kira artışı yapan bir ev sahibi 1.000 TL'lik bir kirada zammı 120,40 TL olarak uygulayacak. Böylece yeni gire bedeli 1.120,40 TL olacak.
Bu konudaki düzenleme Borçlar kanununda bulunmaktadır. Borçlar kanununun 344. Maddesi şöyledir:
MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.
Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.(1) Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.