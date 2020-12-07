Aralık ayında kiralara yapılacak artış belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı şöyle:



Enflasyon rakamları emeklileri ve memurları ilgilendirdiği kadar ev sahipleri ve kiracıları da ilgilendiriyor. Çünkü kira artış oranları enflasyonla belirleniyor. Daha önce Üretici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalama artışa göre belirlenin kira zamları yapılan bir yasal düzenleme ile yeniden belirlendi.