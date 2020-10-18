PETKİM'İN GÖSTERGELERİNİ BOZDU

Petkim'in zarara ilişkin olarak sunduğu, bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirme tebliğde özetle şöyle yer aldı: "Petkim'in 2019 yılında 2017 yılına göre üretim ve yurtiçi satış miktarı, birim yurtiçi satış fiyatı, yurtiçi satışlardan ürün kârlılığı, toplam birim kârlılığı, ürün nakit akışı ve kapasite kullanım oranı gibi temel ekonomik göstergelerinin bozulma gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, 2020 yılı ilk 6 aylık döneminde 2019 yılı ilk 6 aylık dönemine göre yerli üretim dalının üretim miktarı, birim yurtiçi satış fiyatı ve kapasite kullanım oranı gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu kaydedilmiştir.

Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir."

TÜRKİYE KURALLARA UYUYOR

Yetkililer, "Bu başvuru Suudi Arabistan'a yönelik bir tepki soruşturması mı?" sorusuna "Petkim bu başvuruyu daha önce yapmıştı. Suudi Arabistan, ülkemizde bu ürünün tedariğinde ilk sırada yer alıyor. İncelemede başvurudaki veriler tutarlı bulunarak soruşturma açılmasına karar verildi. Zaten Türkiye uluslararası ticaret kurallarına uyan bir ülke. Soruşturmada damping yapmadığı anlaşılırsa önlem uygulamak mümkün değil. Aksi durumda ülke olarak cezalandırılmanız kaçınılmaz" yanıtını verdi.

GEÇİCİ ÖNLEM GELEBİLİR

Soruşturma sonunda bu ülkeden yapılan ithalata damping önlemi olarak kilo veya ton başına ek vergi getirilebileceğini ifade eden yetkililer, soruşturmanın diğer katılımcıların yanıtlarına göre 12 ila 18 ay sürebileceğini, bu tür soruşturmaların ortalama 9 ayda tamamlandığını anlattılar. Bu süreçte Suudi Arabistan'ın işbirliğine yanaşmaması durumunda soruşturmanın daha erken bitebileceğini belirttiler. Ancak yetkililer, 'önlemde gecikilmesi durumunda telafisi güç bir zarar oluşacağına' karar verilirse 60 gün sonra geçici önlem alınabileceğini söylediler.