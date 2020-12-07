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    • Ekonomi
    • 07.12.2020 10:52
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    • 07.12.2020 10:52
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    'de lisede üretilen cerrahi önlükler 'ya ihraç edildi

    'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske ve cerrahi önlük üretimine başlayan meslek lisesi, ilk ını 'ya yaptı.

    Mersin'de lisede üretildi! Yurt dışından talep yağıyor

    İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının, sağlık çalışanlarının tek kullanımlık maske ihtiyacının karşılanması için pilot il seçtiği ilçesindeki Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, salgın sürecinde çok sayıda maske üretildi.

    'nin birçok iline gönderilen maskelerin ardından lise bünyesinde cerrahi önlük üretimine de geçildi.

    Lisede üretilen önlüklere son zamanlarda yurt dışından talep gelmesi üzerine, a başlandı.

    Üretimi tamamlanan 38 bin 500 önlük, bir tıra yüklenerek 'ya gönderildi.

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    Haberler Ekonomi Mersin'de lisede üretilen cerrahi önlükler Hollanda'ya ihraç edildi