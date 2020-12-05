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    • Ekonomi
    • 05.12.2020 09:01
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    • 05.12.2020 09:01
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    Dolar bu hafta yatırımcısına kaybettirdi! (nda son durum)

    'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,16, altının gram satış fiyatı yüzde 2,81, euro/TL yüzde 1,13 değer kazandı. Bu hafta doları yüzde 0,66 değer kaybederek 7,7890 liraya gerilerken, euro yüzde 1,13 artarak 9,4640 liraya yükseldi.

    Dolar yatırımcıyı pişman ettirdi!

    BIST 100 endeksi, en düşük 1.283,58, en yüksek 1.338,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,16 artarak 1.330,87 puandan tamamladı.

    Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 kazanımla 460,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,76 artışla 3.054,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 726,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 746,00 liraya çıktı.

    Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kaybederek 7,7890 liraya gerilerken, euro yüzde 1,13 artarak 9,4640 liraya yükseldi.

    Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,21 değer kazandı.

    Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,71 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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    Haberler Ekonomi Dolar bu hafta yatırımcısına kaybettirdi! (Dolar kurunda son durum)