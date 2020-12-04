Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2176'ya çıktı. Böylece bu hafta paritenin artışı yüzde 1,5'i geçti.

Asya tarafında, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tekrar artması ve bazı yaptırım kararları sonrası bugün piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Asya piyasalarında petrol fiyatları ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı sonrası yüzde 2 yükseldi.

OPEC+ tarafından mevcut durumda uygulanan günlük 7,7 milyon varillik üretim kesintisi ocak ayı itibarıyla 7,2 milyon varile düşürüldü. Açıklamada, OPEC+ ülkelerinin bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek üzere gelecek ay itibarıyla her ay düzenli olarak toplanacağı ve üretim artışının günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde belirleneceği kaydedildi.

Karar sonrası Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda 49,7 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dün açıklanan kasım ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin ardından 1.315 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 1.330,85 puandan tamamladı. Dün Bakan Elvan'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçerek, yüzde 1,1 azalışla 7,7755'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8070 seviyesinde işlem görüyor.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, kasım enflasyonunun, gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini anımsatarak, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.