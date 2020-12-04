



"Bu oluşturma işlemi bireyler, çeşitli firmalar ve akademik kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir ancak günümüzde piyasada bulunan çoğu kripto para kurumsal yapılardan ziyade bireyler tarafından üretilmektedir.

"Samsung ya da Facebook gibi teknoloji devleri kripto para üretimi konusunda çeşitli girişimlerde bulunmuş olsalar da süreç kurumsallaştıkça bu yeni kripto paralara herhangi bir talep oluşup oluşmayacağı henüz net olarak öngörülememektedir.

"Kripto paralar genel anlamda herhangi bir hükümetle ilgili olmadıkları için ve fiziksel bir formda üretilmedikleri için eşler arası bir ödeme sistemi olarak kullanılmaktadırlar.

"Bu nedenle, döviz kuru ücreti olmadan sınır ötesi işlemler yapmak için uygun bir yol sunarlar ve ayrıca kullanıcıların anonim kalmasına da izin verirler."