





MİLLİ GURUR PROJEMİZ

Maxicells, cari açığa darbe vuracak yatırımla 264 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. İleriki aşamada istihdamlarının daha da artacağını söyleyen şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Bu Türkiye için çok önemli ve milli bir proje. Dünyada sadece 13 tesiste üretimi gerçekleşen bu denli özel bir üretim tesisini ülkemize kazandırmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu aynı zamanda 1980'den beri istenen ama hayata geçirilemeyen bir yatırım. Çünkü dış güçler buna müsaade etmemiş. Para kazanmaktan ziyade stratejik bir ürünü üretecek olmak bizim için son derece önemli" değerlendirmesini yaptı.

