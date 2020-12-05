Aksu ilçesinde 40 dekarlık alanda karanfil ve kesme çiçek üretimi yapan Özçakı, 12 yıl önce girdiği sektörde 3 yıl önce başladığı şakayıkın ihracatına da başladı. 30 dekar serada karanfil ve 10 dekar serada ise şakayık eken Çakıcı, "Şakayık üretimine 3 yıl önce başladık. Her yıl haziran ayında dikim yapıyoruz, 2 ay sonra ürün almaya başlıyoruz ve ertesi yılın Haziran ayında hasadı tamamlıyoruz. Bu işlem bir sonraki yıl aynı şekilde devam ediyor" dedi.