TÜRKİYE'YE YATIRIM RAKAMLARI ARTACAK

Yabancı yatırımcının Türkiye iştahının arttığını ifade eden Ürkün, "Geçtiğimiz cuma günü somut adımların atıldığını gördük. Bunları ilk etap olarak değerlendirmemiz lazım. Yabancı yatırımcının geldiğini gördük, yapılması gerekenler yapıldı. bundan sonraki süreci yabancı yatırımcının korkmaması için doğru yürütmeliyiz. Bu rakamların daha da fazla arttığını görme ihtimalimiz var" şeklinde konuştu.

YATIRIMCI GÜVENECEĞİ LİMAN ARIYOR

Koronavirüs aşısı çalışmalarının da yatırımcıyı etkilediğini belirten Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, "Aşı gelişmeleri takip ediliyor. Dünya genelinde aşı kullanımı da başlayacak. Bu da yatırımcının dikkatini çekiyor." diyerek yatırımcının güvenebileceği bir liman aradığına dikkat çekti.