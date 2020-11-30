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    • 30.11.2020 18:15
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    Reform açıklamalarının ardından yabancı yatırımcının iştahı arttı!

    Başkan Erdoğan'ın reform açıklamalarının ardından yabancı yatırımcının 'ye ilgisi yeniden arttı. Kısa sürede yabancı yatırımcının Türkiye'ye dönüşü dikkat çekti. Müdürü , son verileri A Haber ekranlarında değerlendirdi. Ürkün, "Yabancı yatırımcının geldiğini gördük, yapılması gerekenler yapıldı. bundan sonraki süreci yabancı yatırımcının korkmaması için doğru yürütmeliyiz. Bu rakamların daha da fazla arttığını görme ihtimalimiz var" şeklinde konuştu.

    Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, yabancı yatırımcının Türkiye'ye dönüşünü A Haber'de değerlendirdi.

    Hisse senedinden tahvile, sendikasyondan swap rakamlarına kadar önemli detaylara değinen Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, yabancı yatırımcının Türkiye ekonomisine katkısını gözler önüne serdi.

    TÜRKİYE'YE YATIRIM RAKAMLARI ARTACAK
    Yabancı yatırımcının Türkiye iştahının arttığını ifade eden Ürkün, "Geçtiğimiz cuma günü somut adımların atıldığını gördük. Bunları ilk etap olarak değerlendirmemiz lazım. Yabancı yatırımcının geldiğini gördük, yapılması gerekenler yapıldı. bundan sonraki süreci yabancı yatırımcının korkmaması için doğru yürütmeliyiz. Bu rakamların daha da fazla arttığını görme ihtimalimiz var" şeklinde konuştu.

    YATIRIMCI GÜVENECEĞİ LİMAN ARIYOR
    Koronavirüs aşısı çalışmalarının da yatırımcıyı etkilediğini belirten Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, "Aşı gelişmeleri takip ediliyor. Dünya genelinde aşı kullanımı da başlayacak. Bu da yatırımcının dikkatini çekiyor." diyerek yatırımcının güvenebileceği bir liman aradığına dikkat çekti.

    YABANCILARDAN TÜRKİYE'YE 20 MİLYAR DOLAR
    Yabancı yatırımcının Türkiye'ye getirisi de dikkat çekti.

    HİSSE SENEDİ: 1 Milyar Dolar

    TAHVİL-BONO: 469.4 Milyon Dolar

    REPO: 87 Milyon Dolar

    ÖZEL SEKTÖR TAHVİL: 27 Milyon Dolar

    EUROBOND: 4.8 Milyar Dolar

    TAHVİL: 650 Milyon Dolar

    SENDİKASYON: 5.2 Milyar Dolar

    SWAP: 7 Milyar Dolar
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    Haberler Ekonomi Reform açıklamalarının ardından yabancı yatırımcının Türkiye iştahı arttı!