Kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı ve milyonlarca sürücü hazırlıklarını yaptı. Bu uygulamanın başlayacağı tarihi öğrenmek isteyenler Kasım ayının son günlerinde "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?" sorusuyla ilgili araştırmalara başladı. Özellikle kış aylarında sürücülerin yollarda zorluk yaşamaması ve kazaların önlenmesi için zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması saatler sonra başlayacak. Peki, kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte detaylar...
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Salı gününe denk geliyor.
Uygulama, 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmamanın cezası 776 lira. Ceza 1 Ocak'tan itibaren yeniden değerleme oranı olan yüzde 9.11 artırılarak 846 liraya çıkacak" ifadelerini kullandı.
Apaydın, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerin kış lastiği kullanmak için 1 Aralık'ı beklememesi gerektiğini söyledi.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
KIŞ AYLARI İÇİN ARAÇ BAKIMINDA YAPILMASI GEREKENLER
Kışa girilirken, otomobillerin bakımı bir hayli önem kazandı. Öncelikli sebep herhangi bir kazaya davetiye çıkarmamak olsa da bakımın, yakıt kullanımı açısından da ayrı bir yeri var.
Bakımları tam yapılan araçlar, inişli çıkışlı olan benzin fiyatlarında cepleri daha az yakabilir. Kış öncesinde araçlarda yapılması gereken bakımlar şu şekilde sıralanıyor:
AKÜ
Soğuklar yaklaşırken; zayıf akülerin şarj ettirilmesi veya yenilenmesi, su seviyelerinin ve elektrok seviyelerinin kontrol edilmesi, uzun süre kullanılmayacaksa kutup başlarının sökülmesi gibi kontrol ve müdahaleler mutlaka yapılmalı.
MOTOR SUYU
Motor soğutma suyunun (antifriz) donarak silindir bloğunun çatlamaması ve çeşitli arızalara neden olmaması için antifriz seviyesi kontrolü sağlanmalı.
KALORİFER
Araç kaloriferleri soğuk kış günlerinin vazgeçilmez aksamıdır. Isıtma, buz çözme gibi fonksiyonları yerine getiren kaloriferlerin, kış gelmeden kontrol edilmesi gerekli.
BUJİ BAKIMI
Elektrik ve ateşlenme sisteminde oluşan sorunlar, yakıt tüketimini yüzde 10 artırabiliyor. Yakıt tüketimi dengesini sağlamak için buji tırnaklarının ayarı ve temizliği yapılmalı. Buji bakımı yapılmayan araçlar, 10 litrede 1 litre daha fazla yakıt tüketebilir.
DİREKSİYON HİDROLİĞİ
Sızıntı olasılığı düşük de olsa, hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılan hidrolik yağı kontrol edilmeli ve eksik olması durumunda tamamlanmalı.
LASTİKLER
Lastik diş derinliği yasal sınırı 1.6 mm'dir. Kış lastikleri 4 mm'in altına düştüğünde lastiklerin yenilenmesi gerekir. Ayrıca aynı aks üzerindeki 2 lastik arasındaki aşınma farkı, 5 mm'den fazla olmamalı. Kışın yaşanan sıcaklık düşüşü, lastik basıncının azalmasına neden olur. Doğru basınç oranlarının kontrolü yapılmalı ve kış mevsimi standartlarındaki lastikler kullanılmalı.
FREN HİDROLİĞİ
Standart kullanım ömrü 2 yıl olan ve fren performansı açısından büyük önem taşıyan fren hidroliği, ömrünün dolması beklenmeden mevsim geçişlerinde özellikle kontrol edilmeli.
FARLAR
Gece araç kullanımı ile birlikte görüş mesafesinin düştüğü sisli hava şartları gibi koşullarda, farlar daha fazla kullanılır. Bu nedenlerden dolayı yol ve sis farlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. Aydınlatmada, farlar kadar yanmayan ampüllerin değiştirilmesi de önemli.
ŞANZIMAN
Şanzıman bakımında esas olan yağ kaçağı kontrolüdür ve bu kontrol, aracı olası büyük facialardan koruyabilir. Baskı balata ya da debriyaj balatası olarak bilinen şanzıman sistemi parçaları da ömürleri dolduğunda mutlaka değiştirilmeli.
SİLECEK LASTİĞİ
Yağışlı günlerde ya da çamurlu arazilerde değeri daha fazla anlaşılan silecek lastiklerinin yıpranma kontrolü, hayat kurtarıcı olabiliyor.
CAM SUYU
Soğuk havalara hazır olmak için cam (silecek) suyuna antifriz ilavesi yapılmalı. Antifrizli su, cam suyunun donmasına engel olacaktır.