Kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı ve milyonlarca sürücü hazırlıklarını yaptı. Bu uygulamanın başlayacağı tarihi öğrenmek isteyenler Kasım ayının son günlerinde "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?" sorusuyla ilgili araştırmalara başladı. Özellikle kış aylarında sürücülerin yollarda zorluk yaşamaması ve kazaların önlenmesi için zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması saatler sonra başlayacak. Peki, kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte detaylar...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Salı gününe denk geliyor.

Uygulama, 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.