Bedava internet kampanyaları, GSM operatörleri tarafından aboneleri için düzenlenen ve internet ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan kampanyalardır. Şimdi siz de GSM operatörleri tarafından düzenlenmiş bedava internet kampanyaları hakkında bilgi sahibi olarak kampanyalara katılım sağlayabilir, internet sorununuzu çözerek kabarık faturalardan kurtulabilirsiniz. Cep telefonu operatörü olarak hizmet veren Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom arasında da rekabet hız kazandı. Türkiye'de en çok aboneye sahip olan cep telefonu operatörleri arasında yer alan Türk Telekom başlatmış olduğu sil süpür uygulaması ile kullanıcılara 10 GB'a kadar bedava internet kazanma imkanı sunuyor.
TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR KAMPANYASI İLE 10 GB BEDAVA İNTERNET!
Türkiye'de en çok aboneye sahip olan cep telefonu operatörleri arasında yer alan Türk Telekom başlatmış olduğu sil süpür uygulaması ile kullanıcılara 10 GB'a kadar bedava internet kazanma imkanı sunuyor.
VODAFONE BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Abonelerine Vodafone Hediye Çarkı uygulaması üzerinden günlük 1 GB, 2 GB, 5 GB ve 10 GB hediye internet kazanma imkanı sunan Vodafone aynı zamanda uygulama linki üzerinden arkadaşını Vodafone abonesi olmak için davet eden kişilere de 15 GB bedava internet kazanma imkanı sunuyor.
Farklı bir operatörde üyeliği bulunan kişiler kolayca bu haktan yararlanabilirler. Hattını Vodafone'a taşıyan tüm müşteriler 3 ay boyunca geçerli olacak 15 GB internet kazanacaklar. Bu internet hakkı kişilere her ay 5 GB olarak tanımlanacak. Vodafone merkezlerine giderek hattınızı taşıtabilir ve bedava internetinizi alabilirsiniz.
E-fatura ile faturalandırma yöntemini seçen kişiler bu haktan yararlanabiliyorlar. Üstelik 1 GB olarak verilen bedava internet, kişilere e-fatura yolunu talep ettikleri her ay verilecek. Bu kampanyaya dahil olmak için faturalı hat kullanıcı olmak yeterli oluyor.
TURKCELL BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Turkcell abonelerine çok sayıda farklı kampanya altında bedava internet kazanma imkanı sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan bu imkanlardan yararlanmak için abonelerin uygulama üzerinden başvuru yapmaları yeterli oluyor.
Joker Kampanyası
Faturalı hat sahiplerine özel olarak verilen bu kampanya, faturalı hattını bir üste taşıyan kişilere özeldir. Müşteriler eğer aylık ödedikleri faturadan fazla ödeme gerçekleştirir ise JOKER mesajını göndermesinin ardından, bedava internet kazanacaktır.
Fizy Üyeliği ile 1 GB
Fizy üyeliği ile internet hakkı kazanmak için kişilerin hiçbir şey yapmasına gerek yoktur. Yalnızca müzik dinleyerek internet hakkı kazanmak mümkün. Üstelik kişiler ne kadar fazla müzik dinlerse, o kadar çok internet hakkı kazanmayı elde ediyorlar. Dinlenilen müzik sayısı o ay fazla ise kişiler fazla internet hakkı elde edecekler.
100 ile 249 arasında dinlenen müzikler için 250 MB,
250 ile 499 arasında dinlenen müzikler için 500 MB,
500 ve daha fazla dinlenen müzikler için ise 1 GB bedava internet verilecek.
Bedava İnternet Kampanyaları Nedir?
Bedava internet kampanyaları, GSM operatörleri tarafından aboneleri için düzenlenen ve internet ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan kampanyalardır. Yapılan kampanyalar kapsamında farklı uygulamaların indirilmesi ya da TL yüklemesi gibi aboneler tarafından yapılacak faaliyetler karşılığında bedava internet yüklenmektedir.