Normalleşme süreci ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın reform merkezli yeni dönem söylemi, yabancıların Türkiye'ye bakış açısını etkiledi. Yabancı yatırımcıların özellikle Ekim ortasından bu yana Türkiye'ye sağladığı finansman 20 milyar dolara ulaştı.







Yabancılar, 6-20 Kasım arasında hisse senedi piyasasında 1 milyar dolarlık net alım yaparken; Hazine, Ekim ve Kasım'da gerçekleştirdiği 2 tahvil ihracı ile 4 milyar 750 milyon dolarlık finansman sağladı. Ekim'de Ülker Bisküvi 650 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Yabancılar 6-20 Kasım'da kamu borçlanma senetlerinde 469.4, özel sektör tahvillerinde 27 milyon dolarlık net alım yaptı. BDDK'nın, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırması, 3 haftada 7 milyar dolarlık yabancı girişi sağladı. Bankalar 2 ayda 5.2 milyar dolarlık sendikasyon sağladı.



OKTAY ÖZDABAKOĞLU