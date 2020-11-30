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    • Ekonomi
    • 30.11.2020 Gazete
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    Yabancının rotası ! 1 ayda 20 milyar dolar...

    Normalleşme süreci ile Başkan 'ın reform merkezli söylemi, yabancıların 'ye bakış açısını etkiledi. Yabancı yatırımcıların özellikle Ekim ortasından bu yana Türkiye'ye sağladığı finansman 20 milyar dolara ulaştı.

    Yabancının rotası Türkiye

    Normalleşme süreci ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın reform merkezli söylemi, yabancıların 'ye bakış açısını etkiledi. Yabancı yatırımcıların özellikle Ekim ortasından bu yana Türkiye'ye sağladığı finansman 20 milyar dolara ulaştı.



    Yabancılar, 6-20 Kasım arasında hisse senedi piyasasında 1 milyar dolarlık net alım yaparken; Hazine, Ekim ve Kasım'da gerçekleştirdiği 2 tahvil ihracı ile 4 milyar 750 milyon dolarlık finansman sağladı. Ekim'de Ülker Bisküvi 650 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Yabancılar 'da kamu borçlanma senetlerinde 469.4, özel sektör tahvillerinde 27 milyon dolarlık net alım yaptı. 'nın, ların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırması, 3 haftada 7 milyar dolarlık yabancı girişi sağladı. Bankalar 2 ayda 5.2 milyar dolarlık sendikasyon sağladı.

    OKTAY ÖZDABAKOĞLU

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    Haberler Ekonomi Yabancının rotası Türkiye! 1 ayda 20 milyar dolar...