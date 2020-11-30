

Avusturya -5,3

Çek Cumhuriyeti -5,8

Portekiz -5,8

Japonya -5,9

Meksika -8,6

İspanya -8,7*

Kolombiya -9,5

Birleşik Krallık -9,6

Şili -10,3





BAKAN VARANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ekonomisinin, salgın sonrası 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardığını belirterek, "Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek" dedi.

Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip.



Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık!



Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz.



Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek. pic.twitter.com/om2anBkpzT — Mustafa Varank (@varank) November 30, 2020





Bakan Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip. Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek" ifadesini kullandı.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 6,7'lik büyümede yurt içi talep artışının etkili olduğunu bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 6,7'lik artış kaydettiğini belirten Elvan, "Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elvan, üretim ve teknoloji altyapılarını yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacaklarına dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.