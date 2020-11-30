Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 19 şehirde hastane personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS şartı aranmaksızın alanında kalifiye olan kimsenin mezuniyet durumu en az ilkokul olmak şartı ile başvuru yapabiliyor. Özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde yapılan personel lımlarının detayları için haberi inceleyebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Hastane personel alım ilanına başvuru yapacak adayların E-devlet şifresi ile İŞKUR üzerinden oluşturdukları iş arayan girişi yapılması sonrasında başvuruların yapılacağı belirtildi. İşte hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi ve ambulans şoförü ilanları...
19 ŞEHİRDE 133 HASTANE PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 19 şehirde bulunan hastanelerde çalışacak personellerde aranan başvuru şartları aktarıldı. Hastane personel alım ilanına başvuru yapacak adayların E-devlet şifresi ile İŞKUR üzerinden oluşturdukları iş arayan girişi yapılması sonrasında başvuruların yapılacağı belirtildi.
BAŞVURULAR BAŞLADI
Hastane personel alım ilanında adayların Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak görevlendirileceği belirtilerek adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. Başvuru yapacak adayların en kısa sürede başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı.
HASTA VE YAŞLI BAKIM GÖREVLİSİ
Hasta ve Yaşlı bakımı görevlisi olarak çalışacak adayların yapacakları görevler arasında, Hasta ve yaşlının vücut temizliğini yapmak, yardım etmek, Hasta ve yaşlının beslenme ihtiyacını karşılamak, Bakım vereceği hastanın hastalığı hakkında bilgi sahibi olmak, Hasta ve yaşlıyı kazalardan korumak, düşmelere karşı ev içi önlemler almak, Enfeksiyonlardan korunmak için gerekli tedbirleri almak gibi görevleri yerine getirmeleri gerektiği belirtildi.
Öte yandan diğer görevleri ise şöyle:
Hasta ve yaşlının tansiyon ve nabzını ölçmek, Vücudun hareket gereksinimini karşılayacak egzersizler yaptırmak, nefes ve hareket çalışmalarını gerçekleştirmelerini sağlamak, Doktorlar tarafından önerilen tedavi yöntemlerini kullanmalarına/uygulamalarına yardımcı olmak, Kullanılacak ilaçların takibini yapmak, Pozisyon vermek ve kaldırmak, Pansuman yapmak, ilaçlarını vermek, Lavman yapmak, Giyinme ve soyunmalarına yardım etmek, Yataklarını yapmak, temizlemek, Bakım sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar önlem almak, Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalara psikolojik destek sağlamak, Yaşlı kişilere kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, doktor ve resmi dairelerdeki işlemlerinde yardımcı olmak, Hasta ve yaşlının kendi kendilerine yaşamlarını sürdürmelerine, boş vakitlerini değerlendirmelerine yardımcı olmak, Hasta ve yaşlının bakımında kişisel sağlık kurallarına uymak, temizlik gereksinimlerini ( vücut banyosu veya silme) karşılamak, Sürekli yatan hasta ve yaşlıda görülebilecek komplikasyonların önlenmesine yönelik tedbirler almak, Hasta ve yaşlının sosyal fonksiyonlarını yerine getirmeye yönelik yardımlar yapmak ve uğraşıya yönlendirmek, Alzheimer hastalığı, beyin damar hastalıkları, parkinson hastalığı, osteoporoz(kemik erimesi), osteoartrit(kireçlenme) vb. yaşlı hastalıklarının nedenleri, korunma yollarını, ve yaşlı bireyde oluşturduğu yakınmaları bilmek, aile fertlerini bilgilendirmek, Hasta ve yaşlının yürümeye yardımcı cihazları kullanmalarına yardımcı olmak.
ÖZEL HASTANELERE ALIM YAPILACAK
İnternet üzerinden yayımlanan personel alımlarında adayların özel hastaneler bünyesinde istihdam edileceğine yer verilirken, başvuru yapmak isteyen adayların şahsen müracaatını yapması gerektiğine yer verildi.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İŞKUR ile kariyer sayfası üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Hastane ortamında çalışmasına engel bir sağlık sorunuı olmaması,
- Hastalarla iletişimi kuvvetli olan ve sabırlı,
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
- Vardiyalı çalışma sistemine
- Mesleğin gerektirdiği özel şartlara hazi olmak.
Ambulans şoförü alımı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=ambulans
BAŞVURU
İŞKUR üzerinden yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek müracaatını yapması gerekmektedir.
İŞKUR e sube sayfasına gidin. Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.
Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İlanları linkine tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.
Burada MESLEK yazan kısma , başvuru yapmak istediğiniz kadroyu yazıp ARA butonuna tıklayın. İlanlar sıralanacaktır.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.