KPSS şartsız sınavsız 3.500-4000 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuru şartları belli oldu

KPSS şartsız sınavsız 3.500-4000 TL maaşla İŞKUR üzerinden kamu personeli alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar açıklandı. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor.