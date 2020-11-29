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    • 06.12.2020 14:34
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    KPSS şartsız sınavsız 3.500-4000 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuru şartları belli oldu

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, 'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız sınavsız 3.500-4000 bin TL maaşla onlarca şehre personel alımı

    KPSS şartsız sınavsız 3.500-4000 TL maaşla İŞKUR üzerinden kamu personeli alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar açıklandı. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor.

    29 KASIM İŞKUR GÜNCEL İLANLAR

    Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
    Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020
    Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020
    Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
    Burdur Tefenni SYDV Pers. Alımı 29.11.2020
    Bitlis Hizan SYDV Pers. Alımı 30.11.2020
    TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020
    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 03.12.2020


    Malatya Doğanyol Yapı Taah. Ulaş. Gıd. Tem. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. 30.11.2020
    Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 29.11.2020
    Manşsa ALBELTAŞ Tic. A.Ş. 30.11.2020
    Aydın Kuyucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 30.11.2020
    Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 03.12.2020
    Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 03.12.2020
    Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 30.11.2020
    Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 01.12..2020
    Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 30.11.2020
    Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 01.12.2020


    Bitlis Mutki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.12.2020
    Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli Alım İlanı 01.12.2020
    Bursa Tarım A.Ş. 01.12.2020
    Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 29.11.2020
    Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 29.11.2020
    Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.11.2020
    Çanakkale Gümüşçay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 30.11.2020
    İstanbul İSTON San. Tic. A.Ş. 29.11.2020
    Ankara Elmadağ SYDV 02.12.2020


    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
    Kocaeli Kent Konut İnş. San. Tic. A.Ş. 30.11.2020
    TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
    Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Hafr. Pet. San Tic. Ltd.Şti. 01.12.2020
    Tunceli Nazımiye SYDV 02.12.2020
    İstanbul İsttelkom İstanbul Elekt. Hiz. Altyapı Hiz. San. Tic. A.Ş. 30.11.2020
    Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Sağ. Kült. Spor Dai. Başk. İkt. İşl. Müd. 04.12.2020
    İzmir Biyotıp Genom Merkezi 01.12.2020
    İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 03.12.2020
    Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 02.12.2020
    Kocaeli BELDE Tic. A.Ş. 30.11.2020
    Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. Tar. İnş. Org. San. Tic. Ltd. Şti. 04.12.2020
    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
    Trabzon Yomra Belediyesi Personel Ltd. Şti. 29.11.2020
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    Haberler Memurlar KPSS şartsız sınavsız 3.500-4000 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuru şartları belli oldu