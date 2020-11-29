KPSS şartsız sınavsız 3.500-4000 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuru şartları belli oldu

KPSS şartsız sınavsız 3.500-4000 TL maaşla İŞKUR üzerinden kamu personeli alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar açıklandı. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor.
29 KASIM İŞKUR GÜNCEL İLANLAR
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020
Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
Burdur Tefenni SYDV Pers. Alımı 29.11.2020
Bitlis Hizan SYDV Pers. Alımı 30.11.2020
TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 03.12.2020
Malatya Doğanyol Yapı Taah. Ulaş. Gıd. Tem. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. 30.11.2020
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 29.11.2020
Manşsa ALBELTAŞ Tic. A.Ş. 30.11.2020
Aydın Kuyucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 30.11.2020
Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 03.12.2020
Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 03.12.2020
Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 30.11.2020
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 01.12..2020
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 30.11.2020
Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 01.12.2020
Bitlis Mutki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.12.2020
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli Alım İlanı 01.12.2020
Bursa Tarım A.Ş. 01.12.2020
Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 29.11.2020
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 29.11.2020
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.11.2020
Çanakkale Gümüşçay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 30.11.2020
İstanbul İSTON San. Tic. A.Ş. 29.11.2020
Ankara Elmadağ SYDV 02.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
Kocaeli Kent Konut İnş. San. Tic. A.Ş. 30.11.2020
TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Hafr. Pet. San Tic. Ltd.Şti. 01.12.2020
Tunceli Nazımiye SYDV 02.12.2020
İstanbul İsttelkom İstanbul Elekt. Hiz. Altyapı Hiz. San. Tic. A.Ş. 30.11.2020
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Sağ. Kült. Spor Dai. Başk. İkt. İşl. Müd. 04.12.2020
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 01.12.2020
İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 03.12.2020
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 02.12.2020
Kocaeli BELDE Tic. A.Ş. 30.11.2020
Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. Tar. İnş. Org. San. Tic. Ltd. Şti. 04.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
Trabzon Yomra Belediyesi Personel Ltd. Şti. 29.11.2020