VADESİZ VE KISA VADELİ MEVDUATLARDA ARTIRILDI

Türk Lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. 6 aya kadar vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı yüzde 4'te, 1 yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 2'de, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için yüzde 1'de tutuldu.