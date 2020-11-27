





İHRACATTA SONA GELİNDİ

İlk etapta iç pazarın ihtiyacı düşünülerek geliştirilen aşının ihracatı için de Türk İlaç, yurtdışı pazarlarla yürütülen çalışmalarda sona geldi. İhracatla ilgili sürecin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Berat Battal, Yemen, Cezayir, Tunus, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan ve Umman gibi ülkelerle temasa geçildiği bilgisini verdi. "Yıl sonunda fiili olarak ihracatımız başlayacak" diyen Berat Battal şunları kaydetti: "Yıllık üretim kapasitemiz 30 milyon doz. Bakanlığın yıllık aşı ihtiyacı 8 milyon doz. Bunun dışında 2.2.5 milyon doz ürünü de yetişkin çalışanlara yapılmak üzere Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) satıyoruz. Kapasitemizin geri kalanını da ihracata yönlendireceğiz. Hedefimiz ihracat pazarlarımızı ilk etapta 11'e çıkarmak. Yıllık ihracat hedefimiz ise 200 milyon euro."



130 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

Söz konusu aşının üretimi aşamasında yerli sanayiye de büyük katkı sağlandığını anlatan Berna Sezer, üretim sürecinde bazı makine ekipmanların tedarikini yurtiçinden yaptıkları bilgisini verdi. "Projemiz hak ettiği yeri buldu" diyen Sezer, ekledi: "Halen grubumuzda 750 kişi çalışıyor. İlaç olarak 450 kişilik bir ekibie sahibiz. Bütün süreçleri hesaba kattığımızda 130 kişilik bir ekip TETADİF'le bilfiil ilgilendi. Bundan sonrası için işimiz çok daha kolay olacak. Çünkü ciddi bir tecrübe edindik."