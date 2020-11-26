Biz esnaf için sevindirici bir durum. Çünkü artık kaça aldığımızı, kaça sattığımızı biliyoruz. Önceden rakamlar yerinde durmadığı için fiyat da verilemiyordu. Karaborsa düzen vardı araba piyasasında. Son 1-2 haftadır memnunuz. İnşallah bu memnuniyet, alıcı için de geçerli olur" diye konuştu.