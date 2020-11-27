Arabası olan milyonları ilgilendiren haber! Cebinizden ödeyeceksiniz! Fark ücreti açıklaması... SGK, trafik kazası geçirdiğiniz zaman tedavi masraflarını karşılıyor. Ama iki noktaya dikkat etmek gerekiyor. Tedaviye kamu hastanesinde devam ederseniz, bu durumda hiçbir masraf ödemiyorsunuz. Ama SGK ile anlaşmalı özel hastanede tedavinize devam ederseniz bu durumda SGK Sağlık Uygulama Tebliği üzerinden ödeme yaptığından hastanenin fark ücreti alma hakkı var. Yani bulunduğunuz özel hastane de tedaviye devam ederseniz tüm masrafları cebinizden ödeyeceksiniz.
Herkes salgınla uğraşırken böyle bir konuyu gündeme taşımak ne kadar doğru bilmem ama bir taraftan da geçmişe nazaran sayıları azalsa da halen ciddi oranda trafik kazaları yaşanıyor ve bu kazalarda da birileri yaralanıyor, tedavi görüyor.
Konuya başka bir noktadan yaklaşayım. Araştırdım, sadece 2020'nin ocak-eylül döneminde sigorta şirketleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), tedavi giderleri için trafik sigortası primlerinden 1.1 milyar lira aktarmış. Son dört yılda, aktarılan tutar 5 milyar lirayı geçmiş.
KAZA GEÇİREN NE YAPACAK?
Peki, niye, sigorta şirketleri, SGK'ya prim aktarıyor? 2011 yılına kadar trafik kazalarında tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında sigortacılar tarafından karşılıyordu. 2011'de yasa ile bu durum değişti, trafik kazalarında tüm tedavi masraflarını SGK karşılamaya başladı. Aynı yasa ile sigorta şirketlerine, topladıkları trafik sigortası primlerinden yüzde 10 payı SGK'ya aktarma zorunluluğu getirildi.
Böylece sigorta şirketlerinin trafik kazalarındaki tedavi masraflarını ödeme sorumluluğu ortadan kalktı. Dokuz yıldır kazalarda yaralananların tedavilerini sigorta şirketleri karşılamıyor, onun yerine SGK'ya her yıl prim aktarıyor.
Örnekle anlatayım. Trafik kazası geçirdiniz, özel ya da kamu fark etmez, yakındaki hastanenin aciline gittiniz. Yoğun bakımda zaten tedavi masraflarını SGK karşılıyor. Yoğun bakım sonrasında tedavinizin devamı için iki seçeneğiniz var. Birincisi, tedaviye kamu hastanesinde devam etmek, bu durumda hiçbir masraf ödemiyorsunuz. İkincisi ya SGK ile anlaşmalı özel hastaneye gideceksiniz ki, burada da SGK Sağlık Uygulama Tebliği üzerinden ödeme yaptığından hastanenin fark ücreti alma hakkı var. Ya da bulunduğunuz özel hastanede tedaviye devam edecek, tüm masrafı cebinizden karşılayacaksınız.
SORUMLULUK SİGORTADA DEĞİL
Şimdi diyeceksiniz ki, 'tedavimi niye cepten ödüyorum, trafik sigortası ödesin'. Haklısınız da dokuz yıl önce sigorta şirketlerinin bu konuda sorumluluğu ortadan kalktı. Tabi, bu zaman içinde kimi vatandaşlar sağlık giderini alabilmek için sigorta şirketlerine başvurdu, olumlu cevap alamayınca mahkemelerin yolunu tuttu. Kimi mahkeme sigorta şirketini haklı buldu, kimi mahkemeler 'öyle olsa da sigorta ödeyecek' kararı aldı. Sigorta şirketleri düne kadar trafik sigortasının tedavi teminatı kapsamında geçici iş göremezlik, bakıcı, protez gibi giderleri karşılarken, bugün bunlar karşılanmıyor. Protez giderleri de SUT üzerinden ödeniyor. Tabi bu durum kimi aracıların işine geliyor.
410 BİN LİRA LİMİT VAR KÂĞIT ÜZERİNDE
Peki, sigorta şirketleri trafik kazalarında tedavi giderlerini karşılamıyorsa neden halen trafik sigortasının teminatları içinde tedavi giderleri yer alıyor; üstelik bu yıl için belirlenen teminat limiti kişi 410 bin lira. Kanunda, 'zorunlu sigortalardan SGK'ya pay aktarılır' diye yazdığı için, bu da ancak yeni kanunla düzeltileceği için kağıt üzerinde duruyor. Baktım, sigorta şirketleri buradan belirli ödemeler de yapmış. Mesela 2019'da, trafik sigortasındaki tedavi giderleri teminatından sigortacılar, 37 milyon lira ödemiş. Sordum, nereye ödendi diye; bakıcı, iş göremezlik ve bir de aracıların açtığı davalardan dolayı belirli ödemeler yapılmış.
HASTANE FATURALARININ % 4'Ü TRAFİKTEN
Bir araştırma daha yaptım; SGK, tüm hastanelere tedavi gideri altında kaç lira ödemiş diye? Sadece bu yılın ocak-temmuz döneminde trafik kazaları da dahil hastanelere toplam 28.3 milyar lira ödemiş.
Sigorta şirketlerinin trafik sigortasından dolayı aktardığı prim tutarı, bu yıl için SGK'nın yaptığı toplam ödemenin yüzde 4'ünü oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllardaki oranlar da benzer. Demek ki, her yıl, SGK'nın ödediği toplam tedavi masraflarının yüzde 3 ila 4'ünü trafik sigortasından aktarılan primlerden karşılıyor ki, bunun ne kadarı trafik kazalarından kaynaklanıyor bilinmiyor.
Sigorta Şirketleri SGK'ya Aktarım Yapacak
SGK tarafından karşılanan sağlık hizmet bedelleri için bu yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre, ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından SGK'ya aktarım yapılacak.
Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketleri, kısa süreliler dahil yazdıkları sigorta priminin bu yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını, primin tahakkuk ettiği ilgili ayı izleyen 3. ay sonuna kadar defaten veya 3 eşit taksitte SGK'ya aktaracaklar.
Zorunlu Taşımacılık Sigortası ile Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketleri de yazdıkları sigorta priminin söz konusu hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını, primin tahakkuk ettiği ilgili ayı izleyen 3. ay sonuna kadar defaten veya 3 eşit taksitte SGK'ya aktaracaklar.
En Geç 10. Güne Kadar Aktarılacak
Güvence Hesabı da Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası için ilgili sigorta şirketlerinden tahsil ettiği tüm katılım paylarının yüzde 15'ini, tahsilatı izleyen ayın 10. gününe kadar SGK'ya aktaracak.
SGK alacağının süresinde ödenmemesi halinde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, ödenmeyen kısım, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılacak ve ilgili diğer hükümler uygulanacak.
Trafik kazaları sebebiyle sağlık hizmeti talebine konu olabilecek isteğe bağlı sigortaları düzenleyen sigorta şirketlerinin anılan poliçeler çerçevesindeki sorumlulukları saklı kalacak.
Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Kuruma yapılan aktarımla, sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçeleri kapsamında sigortalılara ve hak sahiplerine karşı sağlık/tedavi giderleri teminatı bakımından sorumlulukları sona erecek.
Yönetmelik çerçevesindeki sağlık hizmet bedelleri için Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde sigortalı olan kişilerden ayrıca talepte bulunulamayacak.
KAYNAK: Noyan Doğan