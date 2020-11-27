Arabası olan milyonları ilgilendiren haber! Cebinizden ödeyeceksiniz! Fark ücreti açıklaması

Herkes salgınla uğraşırken böyle bir konuyu gündeme taşımak ne kadar doğru bilmem ama bir taraftan da geçmişe nazaran sayıları azalsa da halen ciddi oranda trafik kazaları yaşanıyor ve bu kazalarda da birileri yaralanıyor, tedavi görüyor.

Konuya başka bir noktadan yaklaşayım. Araştırdım, sadece 2020'nin ocak-eylül döneminde sigorta şirketleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), tedavi giderleri için trafik sigortası primlerinden 1.1 milyar lira aktarmış. Son dört yılda, aktarılan tutar 5 milyar lirayı geçmiş.