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    • 26.11.2020 08:52
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    Son dakika: Merkez sı swap ihale limitini yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltti

    Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez sı'ndan bir hamle daha geldi. Merkez Bankası, swap ihaleleri limitini yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltti.

    Merkez Bankası'ndan flaş swap hamlesi

    TCBM 22 Mayıs tarihli talimatıyla yüzde 40'tan yüzde 50'ye yükselttiği limitini bir kez daha artırdı.



    TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yoluyla oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50'si ile sınırlı olup diğer limitlerden bağımsız olarak uygulanır.



    Banka bazında herhangi bir limit uygulanamaz" hükmünün "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yoluyla oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 60'ı ile sınırlı olup diğer limitlerden bağımsız olarak uygulanır.



    Banka bazında herhangi bir limit uygulanamaz"

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası swap ihale limitini yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltti