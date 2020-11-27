Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan personel eksikliği için alım ilanı yayımlayarak bakanlık bünyesine 42 yeni memur alımı yapılacağını duyurdu. Kültür Ve Turizm Bakanlığı tarafından AÇSHB sayfası kamu ilan bölümünden yayımlanan alım ilanında farklı ünvanlar ile olmak üzere KPSS B grup puanına göre memur alımı yapılacağı paylaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına memur alımı için adaylar başvurularına 30 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 04 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gereklidir. Başvuru işlemlerinin basvuru.ayk.gov.tr adresinden alınacağı kaydedildi. İşte büro memuru, arşiv uzmanı, dizgi operatörü, mütercim tercüman alımı başvuru şartları....
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Başvuru şartları ünvana göre farklılıklar göstermektedir. Genel Başvuru şartları ise şu şekilde belirtildi;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Arşiv Uzmanı, Kütüphaneci, Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Büro Personeli (3), Diğer Teknik Hizmet Personeli unvanlı pozisyona başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3
puanı esas alınacaktır.
c) Programcı ve dizgi operatörü unvanlı pozisyonlara başvuracaklar için önlisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
ç) Teknisyen unvanlı pozisyona başvuracaklar için ortaöğretim düzeyinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır
d) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Başvuru Tarihleri Ve Şekli
Kültür ve Turizm Bakanlığına Kütüphaneci alımı için adaylar başvurularına 30 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 04 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gereklidir.
KİMLER DEVLET MEMURU OLABİLİR?
Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır.
Bazı kurumlara göre en az 18 ve en çok 30,40, 65 yaş şartına uygun olmak zorunludur.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerine uygun eğitim seviyesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu lise, lisans ve önlisans olarak bilinmektedir.
Devlet memuru olmak istiyorsanız kamu haklarından mahrum sayılmamanız gerekmektedir.
Devlet memuru olmak isteyenler en az lise mezunu olmalıdır ve KPSS'den geçerli puan alması zorunludur.