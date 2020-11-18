





SUSUZLUK GETİRMEZ

Kanal'ın İstanbul'a susuzluk getireceği iddiaları da çürütüldü. İstanbul'un yıllık su tüketimi 1 milyar 60 milyon metreküp. Terkos Gölü'nün mevcut verimi 133.9 milyon m3. Kanal'la birlikte gölün verimi yılda 2.7 milyon m3 düşecek. Sazlıdere Barajı'nın verimi yılda 49 milyon m3. Bu da 19 milyon m3 olacak. Su kaybının etkisi yüzde 2.8 seviyesinde.





75 MİLYAR LİRALIK PROJE

Kanal İstanbul'un 75 milyar liraya mal olması bekleniyor. İhale sürecinin ardından inşaat öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl sürecek. İnşaatın da 5.5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlanıyor.