15.000-25.000-50.000 ve 100.000 TL anında ödeme fırsatı! Hemen SMS ile alın! İşte aylık ödeme tabloları

Acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların ihtiyaç kredisisi ilk tercihleri oluyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilere finansman desteği veriliyor.İlgili bankanız da başvurunuz üzerine hızlı bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine davet eder, eğer cevap olumsuzsa yine bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz neden olumsuz cevaplandığını öğrenmek isterseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.
DENİZBANK 25000 KREDİ
Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacaksanız, bankaya gitmeden SMS ile kredi başvurusu yaparak, ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda, otomatik olarak sizin kimlik numaranızdan kredi siciliniz sorgulanacak ve bu sorgulama sonunda hemen kredinizi kullanacaksınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden de başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu yapabileceklerini söylemek istiyoruz. Kredi onayı aldığınızda, hemen kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz.
İŞ BANKASI 25000 KREDİ
İş Bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi alacaksanız, bu bankanın müşterisi olmanız halinde hemen internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Alacağınız internet bankacılığı şifresi ile hemen İŞ cep uygulamasından kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş bankası kredi başvurusu yaptığınızda, 25.000 TL'ye kadar anında sonuç alabilir, onaylanan kredinizi hemen iş bankası hesabınıza atabilirsiniz. Kredi alacak olan kişilerin, şartlara uygun olması gerekiyor. İş Bankası Acil İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda, banka ayrıca sizlere şubelerden de acil kredi desteği verecektir. Acil kredi desteği alabilmeniz için bankanın şartlarına uygun olmanız gerekiyor.
Ziraat Bankası Kredi Notu Düşüklere Hızlı Kredi Başvurusu
Ziraat bankası kamu bankası olmasından dolayı başvuru yapan emekli vatandaşlara anında kredi imkânı sağlamaktadır. Bunun için banka şubelerine gitmek yeterli olacaktır. Emekli olan kişiler 100,000TL'ye varan kredi imkânlarından yararlanmaları için maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekiyor. Kullanılan kredilerde 6 ay erteleme imkânı da tanınıyor.
Burgan Bank Kredi Notuna Bakmadan 50.000TL Kredi Veriyor
Burgan Bank tarafından kredi notunuz düşük olsa bile başvurularınız dâhilin de hemen kredi alabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin emekli veya aktif çalışan olması gerekmektedir. Ayrıca bu krediye başvuru yapmak için maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekmektedir. 36 aya kadar varan imkânının yanında 3 ay ertelemeli olarak kredi çekmek mümkün.
Hızlı Kredi Nedir?
Diğer bir ismiyle online kredi olarak da bilinen hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. İlgili bankanız da başvurunuz üzerine hızlı bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine davet eder, eğer cevap olumsuzsa yine bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz neden olumsuz cevaplandığını öğrenmek isterseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.
Kredi Kayıt
Tarafınızca kullanılmış tüm kredi ve kredi kartlarının sicil kaydı puanı olarak düzenlenmiş halidir. İlk olarak başvurduğunuz kredinin aylık ödeme miktarına ve gelir düzeyine bakılır. Sonrasında ise kefil olduğunuz diğer ödemeler göz önüne alınarak puanınız belirlenir. Sürekli kredi başvurusu yaptığınız taktirde KKB puanınız düşer. Eğer ödemeleriniz düzensizse yine puanınız etkilenecektir. Kredi başvurusu yapıp olumlu cevap aldığınızda krediyi çekmezseniz, ufakta olsa profilinizde düşüş olacaktır. KKB puanınızı etkileyen bir başka etken ise SGK primlerinizin düzenli olarak ödenip ödenmediğidir. Hızlı kredi sistemine başvurmanız sonucunda KKB puanını etkileyeceğinizi unutmayın. İnternet kredisi veya SMS yoluyla başvurduğunuzda hızlı kredi başvurusu yapmış olursunuz. Bu kredi şeklinin en güzel yanı ise kefilsiz olmasıdır. Bazı bankalar bu tip kredilere masrafsız ve esnek taksit seçenekleri sağlıyor.
Kaçırmamanız gereken bir kaç ayrıntı var. Bankaların hızlı kredi vermesindeki en büyük etken faiz oranlarıdır. Eğer hızlı krediye başvurup çektiyseniz, belli bir faiz oranını kabullenmiş olacaksınız. Kredi çekmek gelir düzeyini ciddi etkileyen bir etkendir. Dolayısıyla bu masrafa girmeden önce mutlaka bir uzmanla görüşülmeli, kritikler yapılmalıdır. Hızlı kredilerde bulunan faiz oranı normal ihtiyaç kredilerindekinden biraz daha yüksek olduğunu unutmayın. Dolayısıyla kredinizden kesilecek olan hayat sigortanızı en düşüğe indirmeye ve en önemlisi ileride kredi çekebilmek için kredi puanınızı düşürmeden hamleler yapmalısınız.