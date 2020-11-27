15.000-25.000-50.000 ve 100.000 TL anında ödeme fırsatı! Hemen SMS ile alın! İşte aylık ödeme tabloları



Kredi Kayıt

Tarafınızca kullanılmış tüm kredi ve kredi kartlarının sicil kaydı puanı olarak düzenlenmiş halidir. İlk olarak başvurduğunuz kredinin aylık ödeme miktarına ve gelir düzeyine bakılır. Sonrasında ise kefil olduğunuz diğer ödemeler göz önüne alınarak puanınız belirlenir. Sürekli kredi başvurusu yaptığınız taktirde KKB puanınız düşer. Eğer ödemeleriniz düzensizse yine puanınız etkilenecektir. Kredi başvurusu yapıp olumlu cevap aldığınızda krediyi çekmezseniz, ufakta olsa profilinizde düşüş olacaktır. KKB puanınızı etkileyen bir başka etken ise SGK primlerinizin düzenli olarak ödenip ödenmediğidir. Hızlı kredi sistemine başvurmanız sonucunda KKB puanını etkileyeceğinizi unutmayın. İnternet kredisi veya SMS yoluyla başvurduğunuzda hızlı kredi başvurusu yapmış olursunuz. Bu kredi şeklinin en güzel yanı ise kefilsiz olmasıdır. Bazı bankalar bu tip kredilere masrafsız ve esnek taksit seçenekleri sağlıyor.

Kaçırmamanız gereken bir kaç ayrıntı var. Bankaların hızlı kredi vermesindeki en büyük etken faiz oranlarıdır. Eğer hızlı krediye başvurup çektiyseniz, belli bir faiz oranını kabullenmiş olacaksınız. Kredi çekmek gelir düzeyini ciddi etkileyen bir etkendir. Dolayısıyla bu masrafa girmeden önce mutlaka bir uzmanla görüşülmeli, kritikler yapılmalıdır. Hızlı kredilerde bulunan faiz oranı normal ihtiyaç kredilerindekinden biraz daha yüksek olduğunu unutmayın. Dolayısıyla kredinizden kesilecek olan hayat sigortanızı en düşüğe indirmeye ve en önemlisi ileride kredi çekebilmek için kredi puanınızı düşürmeden hamleler yapmalısınız.