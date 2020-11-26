VakıfBank, 3 bin TL ila 125 bin TL arasında cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile İhtiyaç Kredisi veriyor. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için sunulan kredi kapsamında 1,44 faiz oranı 36 aya varan vade imkanı tüm müşterilere sunuluyor. VakıfBank İhtiyaç Kredisi'ne cep telefonu ile kolayca başvuruda bulunulabiliyor. Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS göndermeniz ve akabinde gelecek onay mesajı sonrasında krediyi kolayca kullanabilirsiniz.