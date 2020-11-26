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    • Ekonomi
    • 27.11.2020 08:29
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    • 27.11.2020 08:29
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    ile hemen başvurabilirsiniz.. 7 farklı ödeme seçeneği ile 125.000 TL alma şartları nedir?

    , , çalışanları ve emeklilere özel 125 bin TL'ye kadar veriyor. 7 farklı ödeme planı imkanı sunan , kredi başvurularını ile alıyor. İşte VakıfBank İhtiyaç Kredisi başvuru şekli ve kredi hesaplama ekranı... VakıfBank İhtiyaç Kredisi'ne cep telefonu ile kolayca başvuruda bulunulabiliyor. Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. ., inizi yazıp 5724'e SMS göndermeniz ve akabinde gelecek onay mesajı sonrasında krediyi kolayca kullanabilirsiniz.

    VakıfBank 7 farklı ödeme seçeneği ile 125.000 TL alma şartları nedir?

    VakıfBank, 3 bin TL ila 125 bin TL arasında cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile İhtiyaç Kredisi veriyor. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için sunulan kredi kapsamında 1,44 faiz oranı 36 aya varan vade imkanı tüm müşterilere sunuluyor. VakıfBank İhtiyaç Kredisi'ne cep telefonu ile kolayca başvuruda bulunulabiliyor. Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS göndermeniz ve akabinde gelecek onay mesajı sonrasında krediyi kolayca kullanabilirsiniz.

    VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    VakıfBank İhtiyaç Kredisi'ne cep telefonu ile kolayca başvuruda bulunulabiliyor. Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS göndermeniz ve akabinde gelecek onay mesajı sonrasında krediyi kolayca kullanabilirsiniz.

    VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

    VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA

    VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

    VakıfBank İhtiyaç Kredisi kapsamında 7 farklı ödeme seçeneğini ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. İşte kredi ödeme seçenekleri;

    Aylık eşit taksitli,

    Artan taksitli

    Azalan taksitli

    3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

    3 ayda bir eşit taksitli,

    Son taksit balon ödemeli,

    Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz

    KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

    VakıfBank İhtiyaç Kredisi başvuru şartları şu şekilde;

    - VakıfBank kredi politikaları kapsamında başvuruları serbestçe değerlendirme hakkına sahiptir.

    - VakıfBank kampanya süresini ve kampanya süresince; alınacak ücretleri ve faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir.

    - Başvurular için kefil ön şartı aranmamakla birlikte şubelerimiz, gerekli durumlarda kefil talep edebilirler.

    -Ayrıntılı bilgiyi tüm şubelerimizden öğrenebilirsiniz.

    - Artan taksit uygulaması müşteri gelir ve skor bilgileri kapsamında Banka tarafından değerlendirilmektedir.

    - Bankamız gerekli gördüğü hallerde kredi kullandırım koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

    *Banka, kredi politikaları gereği, müşterinin aylık gelir bilgileri, skorlama, teminat vb. unsurları dikkate alarak kredinin geri ödeme seçeneklerini uygun görmeme hakkını saklı tutar.

    - VakıfBank kampanya koşullarında, kredi politikaları kapsamında müşteri bazlı değişiklikler yapabilir.
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    Haberler Ekonomi SMS ile hemen başvurabilirsiniz.. VakıfBank 7 farklı ödeme seçeneği ile 125.000 TL alma şartları nedir?