PTT AŞ'DEN EMEKLİYE 36 AY VADELİ KREDİ FIRSATI

PTTBank tarafından emekli maaş müşterilerine 1.250 TL-80.000 TL aralığında 36 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranları ile bireysel kredi hizmetimiz sunuluyor. Emekli müşterilerimizin iş yerlerimize kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olurken, kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içerisinde gerçekleştiriliyor.

SMS İLE KREDİ DÖNEMİ

Hastalık döneminde başarılı çalışmaları ile ülkemize hizmet etmeye devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerimizin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı. Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerimizin PTT boşluk TCKN bilgilerini yazarak 3050'ye gönderecekleri SMS sonrasında, başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, müşterilerimizin Şirketimiz nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanımlarına sunuluyor.

AKTİFBANK N KOLAY EMEKLİ KREDİSİ

Maaşını PTT'den alan emeklilere kredi almak N KOLAY !

Faiz oranı; 3 - 36 ay vadede 1.250 TL – 80.000 TL tutar aralığında %2,49'dur.

Kredi Tahsis Ücreti kullanılan kredi tutarının binde beş'i kadardır.

Kampanya kapsamında sunulan kredide alt limit 1.250 TL , üst limit 80.000 TL' dir

Kredi işlemlerinden 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT'den alan emekliler yararlanabilecektir.

(Müşteri yaşı ve vade süresinin toplamı 83 yılı geçemeyecektir. Örneğin 80 yaşında olan bir emekli 4 yıl vadeli kredi alamayacak fakat 3 yıl vadeli kredi alabilecektir.)

Örnek Aylık Taksit Tutarı Tablosu

KREDİ TUTARI 12 24 36

1.250,00 TL 125,49 TL 73,71 TL 57,15 TL

5.000,00 TL 501,95 TL 294,86 TL 228,61 TL

10.000,00 TL 1.003,90 TL 589,71 TL 457,22 TL

20.000,00 TL 2.007,80 TL 1.179,42 TL 914,44 TL

30.000,00 TL 3.011,70 TL 1.769,13 TL 1371,65 TL

40.000,00 TL 4.015,61 TL 2.358,84 TL 1.828,87 TL

50.000,00 TL 5.019,51 TL 2.948,56 TL 2.286,09 TL

60.000,00 TL 6.023,41 TL 3.538,27 TL 2.743,31 TL